Equipe de Apucarana se destaca em provas de ciclismo

A equipe MTB Apucarana marcou presença neste final de semana em duas competições de ciclismo. A maioria, composta por 9 atletas, foi a Marialva, no norte do Paraná, para a 3ª etapa do Circuito Regional MTB, mas a cidade também no município de Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo.

A prova de Marialva teve sete pódios com apucaranenses. Pela categoria Light, o atleta João Guilherme conquistou a primeira colocação pela Master A1. Jessyca ficou em quinto pelo Sub-30 e David Renato terminou em sexto na Master A2.

Edson Paulo foi outro que terminou na primeira posição, mas pela categoria Pro, na Master A2. Maurício Gama, pela Master A1, ficou em quarto e Wilson Rossati finalizou na sexta colocação pela Master A2.

Já na categoria Sport, outros três destaques. Carlinhos Pataluch ficou em terceiro na Master C1, Raquel ficou em quarto lugar na Sub-40+ e Wilton Vilela ficou em quinto pela Master B1.

Na prova disputada no estado paulista, Rosiane Bolonhesi foi a única representante da equipe, e fez bonito. A atleta conseguiu terminar em primeiro lugar pela sua categoria na 1ª Copa de Mountain Bike.

Prova em São Paulo também tem representante de Jandaia do Sul

Na categoria acima de 56 anos, o atleta Edenilson Valdinei Máximo, da equipe Jandaia Bikers, ficou em primeiro lugar. "Foi uma prova com percurso duro, o mais complicado foi o intenso frio e os ventos fortes durante a prova. Fiquei muito feliz pelo resultado, na classificação geral fui o 21 colocado", comemorou o atleta.

