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Equipe de Apucarana representará o Brasil na 1ª Copa Libertadores de Karatê

Competição será realizada entre os dias 10 e 14 de junho, na cidade de Guayaquil, no Equador

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 18:09:57 Editado em 09.06.2026, 18:09:49
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Equipe de Apucarana representará o Brasil na 1ª Copa Libertadores de Karatê
Autor Integrantes da equipe com o prefeito Rodolfo Mota - Foto: Divulgação

O atleta Leonardo Sebastião, que conta com apoio financeiro do Programa Bolsa Atleta Municipal da Prefeitura de Apucarana, é um dos integrantes da delegação da Associação Karatê Vida, que entre os dias 10 e 14 de junho, na cidade de Guayaquil, no Equador, disputará a 1ª Copa Libertadores da América de Karatê.

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Acompanhados dos técnicos da equipe, o jovem atleta faixa-preta realizou nesta terça-feira (09/06) uma visita ao prefeito Rodolfo Mota. No encontro, que aconteceu no gabinete municipal, a comitiva revelou que a equipe de Apucarana será a única representante do Brasil na competição e que o bolsista municipal irá disputar as categorias Kata e Kumite (13 a 14 anos).

Rodolfo Mota parabenizou a Associação Karatê Vida pela conquista e destacou o orgulho de Apucarana ter um representante em uma competição internacional. “É motivo de grande alegria ver um jovem apucaranense apoiado pelo Programa Bolsa Atleta levando o nome de Apucarana e do Brasil para uma competição tão importante. O Leonardo é exemplo de dedicação, disciplina e perseverança, valores que o esporte ensina e que ajudam a formar grandes cidadãos. Tenho certeza de que ele e toda a equipe representarão nosso país com muita honra. Que aproveitem essa experiência, deem o seu melhor e retornem ainda mais motivados para continuar construindo uma trajetória de sucesso. Estamos todos na torcida”, afirmou o prefeito.

Realizada pela Confederação Pan-Americana de Karatê, em parceria com a Federação Equatoriana de Karatê, a copa reunirá atletas e equipes de diversos países do continente. “Mais do que representar Apucarana e o Paraná, os atletas da Associação Karatê Vida carregarão uma grande responsabilidade e motivo de orgulho: será a única equipe brasileira presente nesta importante competição continental”, disse o chefe da delegação, professor Alan Pereira da Silva, que também é atleta da seleção brasileira e um dos principais nomes do karatê paranaense. De acordo com ele, a participação da Associação Karatê Vida reforça o trabalho de excelência desenvolvido em Apucarana na formação de atletas, cidadãos e na promoção do esporte. “A delegação apucaranense embarca na próxima quarta-feira com a missão de defender as cores do Brasil, de Apucarana e da Associação Karate Vida em busca de grandes resultados no cenário internacional”, informou Silva.

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O feito é considerado histórico para o karatê de Apucarana, já que será a primeira vez que uma equipe do município participará oficialmente de uma competição internacional fora do Brasil. “Já vivi grandes momentos com a seleção brasileira e competi em vários países, mas desta vez a emoção é diferente. Estamos levando uma equipe formada em Apucarana, com atletas que treinam diariamente conosco e que nasceram dentro dos projetos desenvolvidos na cidade. Ser a única equipe brasileira na competição aumenta ainda mais nossa responsabilidade e nosso orgulho”, afirmou.

Equipe reúne experiência e jovens talentos

Além de Alan Pereira, a delegação contará com o professor Jeferson de Oliveira, da Academia Ippon, e o professor Thiago Salustiano Lopes, professor titular do Sesc Apucarana.

A equipe também levará dois jovens atletas revelados pelos projetos sociais esportivos do município: Leonardo Sebastião e Isabelly Martins.

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Leonardo, recentemente contemplado com a Bolsa Atleta, disputará as categorias Kata e Kumite na faixa etária de 13 a 14 anos entre faixas pretas. Já Isabelly competirá no Kata Feminino e Kumite Feminino na categoria de 8 a 9 anos faixas iniciais.

Os dois atletas representam os resultados dos projetos sociais desenvolvidos pela Associação Kara Te Vida e pelo projeto “Karatê no Meu Bairro”, realizado em parceria com o Governo do Estado do Paraná, por meio do Proesporte, com patrocínio master da Copel.

Atualmente, o projeto atende cerca de 110 alunos no município, promovendo disciplina, inclusão social e oportunidades através do esporte.

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Categorias dos atletas de Apucarana

  • Alan Pereira da Silva – Kumite Equipe e Master Absoluto (40 a 45 anosFaixa Preta);
  • Jeferson de Oliveira – Kata, Kumite e Kumite Equipe Master (45 a 50 anos – Faixa Preta);
  • Thiago Salustiano Lopes – Kata, Kumite e Kumite Equipe Master (35 a 40 anos – Faixa Preta);
  • Leonardo Sebastião – Kata e Kumite (13 a 14 anos – Faixa Preta);
  • Isabelly Martins – Kata Feminino e Kumite Feminino (8 a 9 anos).
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