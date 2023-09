Equipe de Apucarana fica em terceiro no Paranaense de Karatê

A Associação Kara Te Vida, com sede em Apucarana, participou da terceira fase do Campeonato Paranaense de Karatê, ocorrido no último final de semana em Cascavel, no oeste do estado, e conquistou posições de destaque. Com quase 40 membros, a associação obteve resultados que garantiram o terceiro lugar geral na categoria B.

continua após publicidade

Com a mira voltada para os próximos desafios, a equipe está se preparando para os Jogos Paraná Combate, que serão realizados no próximo mês de outubro, e para a grande final do Campeonato Paranaense de Karatê, na cidade de Foz do Iguaçu. Essa competição promete ser acirrada, contando com a presença de renomadas equipes do estado.

-LEIA MAIS: Ao tentar ultrapassagem, carro provoca acidente na BR-369 em Apucarana

continua após publicidade

"Estamos confiantes e determinados a conquistar o título este ano", afirma Alan Pereira, coordenador da equipe da Associação Kara te Vida. Com mais 60 dias de intenso treinamento pela frente, os atletas estão se dedicando ao máximo para alcançar seu objetivo.

No entanto, a falta de patrocínio tem se tornado um desafio para alguns atletas que não conseguem viajar com a delegação. Com o intuito de solucionar esse problema, a associação está planejando realizar promoções e arrecadações com a ajuda dos patrocinadores, a fim de possibilitar a participação do maior número possível de membros da equipe nas competições.

Além dos resultados esportivos, um fator fundamental para o sucesso da equipe tem sido o apoio e o envolvimento dos pais dos atletas. O professor Jeferson de Oliveira ressaltou a importância desse suporte ao elogiar a equipe, afirmando que "uma equipe não vence sozinha, e o envolvimento dos pais tem sido fundamental para o nosso sucesso".

continua após publicidade

Além dos feitos esportivos, a Associação Kara Te Vida se destaca pelo impacto social de seu projeto "Karatê para Todos". Em parceria com a Assistência Social de Apucarana, a associação oferece aulas gratuitas de karatê para 31 crianças do Jardim Diamantina, promovendo inclusão social e desenvolvimento pessoal por meio do esporte. Esse projeto tem sido possível graças ao apoio da comunidade e de importantes patrocinadores, como o Conselho Municipal de Apucarana, ZUA, Plástico Magno, Leve Limp, Amigos da Sauna do 28, Apucarana Autopeças e GRG.

O próximo evento em que os atletas da associação estarão presentes será nos Jogos Oficiais do Estado do 'Parana Combate', que ocorrerá em Cascavel nos dias 13 a 15 de outubro. Além disso, eles estão se preparando para a grande final do Campeonato Paranaense, que acontecerá em Foz do Iguaçu de 24 a 26 de novembro.

Atletas que se destacaram e conquistaram classificação:

continua após publicidade

Campeões:

· Nycolas Gabriel da Silva

continua após publicidade

· Gabriel da Silva Motta

Vice-campeões:

· Heitor Fernando Lopes Salustiano

continua após publicidade

· Anthony Gabriel Pimenta

· Sady Ivan Ribeiro Neto

Medalha de bronze:

continua após publicidade

· Vicenzo Tatessuji Argenti

· Leonardo Correa Sebastião

continua após publicidade

· Nathaly Caroline Bacon da Silva

· Tallyson Henrique dos Santos Kesives

· Rafael Afonso de Oliveira Rodrigues

continua após publicidade

· Lorena Martins da Silva

· Mariana dos Santos de Lara

· Gabriel dos Santos Valerio

continua após publicidade

· Ana Júlia de Souza

· Thiago Fernando Lopes Salustiano

continua após publicidade

· Larissa Fernanda de Souza

Além dos destaques mencionados, também participaram com a equipe:

· Arthur Felipe

continua após publicidade

· Amari Valerio Arbitro

· Aynara balan

· Caio Carvalho – Técnico auxiliar

· Eliane Lemes Correa – Arbitra

· Gabriel Cordeiro

· Hyan da Silva

· Iury André

· João Vidal

· Lorenzo Domingues

· Marcela Helena

· Miguel dos Santos

· Miguel isaack

Siga o TNOnline no Google News