Equipe de Apucarana estreia com vitória no Bom de Bola

Neste domingo (15), a equipe master 50+, de Apucarana, estreou com o pé direito na fase regional na 2ª edição do Paraná Bom de Bola, ao derrotar o time de Jandaia do Sul pelo placar de 7 a 0, em partida realizada no campo do distrito de Sete de Maio em Cambira.

O confronto foi válido pela segunda rodada da primeira fase do Grupo B da competição, que é promovida pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.

Na próxima rodada do Paraná Bom de Bola, a equipe apucaranense jogará contra Pitangueiras, que na partida de abertura da competição havia perdido para Jandaia do Sul. O duelo entre Apucarana e Pitangueiras será realizado no dia 22 de maio, às 9 horas, no campo do Sete de Maio.

Os gols na vitória sobre a agremiação de Jandaia do Sul foram marcados pelos atletas Lezinho, Celsinho, Adriano Vituri, Keromel, Canezin e Carlão (2).

Com o comando do técnico Emerson Tejada, a equipe venceu com os jogadores Martinho, Jair, Tucão, Ronaldo Mareze, Edson Vicente, Agnaldo, Edmárcio, Pimenta, Adriano Vituri, Canezin, Grilo, Adão, Júlio, Lezinho, Carlão, Keromel, Celsinho e Fernando.

Mais três equipes de futebol de Apucarana atuaram neste final de semana em Cambira pelo Paraná Bom de Bola.

No sábado na categoria masculino sub-16, Apucarana e Bom Sucesso empataram por um gol, com o segundo time vencendo nos pênaltis. Pela categoria feminino sub-16, Apucarana perdeu para Guaraci por 5 a 2 e no domingo pela categoria masculino sub-21, Apucarana e Guaraci ficaram no 1 a 1 no tempo normal, com a segunda equipe ganhando nos pênaltis.

O secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, disse nesta segunda-feira que o time master mostrou a sua força. “Foi uma bela vitória conquistada pelo futebol de Apucarana em sua estreia na competição regional. O time mostrou o seu valor e que tem condições de lutar pelo título na modalidade. As demais equipes de futebol da cidade também seguem na briga em busca da classificação para a reta final. Todas as equipes no Paraná Bom de Bola contam com apoio total do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Grillo.





