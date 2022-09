Equipe de Apucarana é destaque no Paranaense Sub-16 de Atletismo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A equipe da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana conseguiu bons resultados nesse final de semana durante a realização da 23ª edição do Campeonato Paranaense Sub-16, que ocorreu no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA), em Cascavel, faturando sete medalhas, sendo uma de ouro, quatro de prata e duas de bronze. Com essas conquistas, a equipe terminou a competição em quarto lugar na classificação geral.

continua após publicidade .

Destaque no Oeste do Estado para a atleta Madelaine Gomes da Silva, que foi campeã na prova de salto em altura e obteve a segunda colocação nos 1.000m com obstáculos. Também pelo naipe feminino, Isadora Nathaly dos Santos ganhou medalha de prata nos 1.000m e bronze na prova de 1.000m com obstáculos.

-LEIA MAIS: Campeonato de skate reúne mais de 100 atletas em Apucarana

continua após publicidade .

Pelo naipe masculino, Cauã Carlos Lucchesi da Silva conquistou duas medalhas de prata, sendo uma na prova de 1.000m e a outra na prova de 1.000m com obstáculos, enquanto Guilherme Paschoal faturou o bronze nos 1.000m.

O Secretário Municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, disse que Apucarana voltou a fazer bonito no Campeonato Paranaense. “Foram dois dias com muitas provas em Cascavel e com Apucarana voltando a se destacar no atletismo ficando na frente de várias cidades do Estado na classificação geral do campeonato. Trouxemos seis medalhas, mostramos que o município segue forte na modalidade e sempre contando com o suporte do prefeito Junior da Femac”.

Demais resultados dos apucaranenses: Yohan Gabriel Brandino de Oliveira (4º nos 75m e 8º nos 250m); Pedro Henrique Klein (4º no lançamento de dardo); Samuel da Silva Biz (6º nos 1.000m com obstáculos); Pedro Henrich Machado de Oliveira (7º nos 1.000m e nos 1.000m com obstáculos); Alan Henrique Domingos (8º nos 300m com barreiras); e Pedro Henrique dos Reis Martins (8º no salto em distância).

continua após publicidade .

Na prova de revezamento 4x75m masculino, Yohan, Pedro Henrich, Samuel e Cauã ficaram na sétima posição e no feminino, Isadora, Andrelize, Madelaine e Gabrielly Souza conseguiram o nono lugar. O campeonato teve também a participação de atletas de Cascavel, Curitiba, Cornélio Procópio, Campo Mourão, Colorado, Corbélia, Arapongas, Maringá, Londrina, Medianeira, Pinhais, Paranavaí, Colombo, Cianorte, Foz do Iguaçu, Mandaguari, São José dos Pinhais e Rolândia.

O evento, que reuniu mais de 300 atletas, contou com a realização da Federação de Atletismo do Paraná, em parceria com a Prefeitura de Cascavel por meio da Fundação Municipal de Esportes e Cultura.

Siga o TNOnline no Google News