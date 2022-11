Equipe de Apucarana é destaque no 8º Desafio do Sertão de MTB

Da Redação

Os atletas Leonardo e Eduardo Almeida foram campeões na categoria pro open (dupla)

A equipe MTB Apucarana, que conta com apoio do Conselho de Esportes e da Secretaria Municipal de Esportes, foi destaque no domingo (20), em Sertanópolis, durante a disputa da 8ª edição do Desafio do Sertão de Mountain Bike – XCM – Marathon Bike.

Representada por 30 atletas, a equipe conquistou quatro vitórias e outros bons resultados numa competição que reuniu atletas de todo o estado. A competição foi realizada nas categorias masculina e feminina: pro (105 Km), sport (51 Km) e light (31 Km).

“Os atletas de MTB de Apucarana estão de parabéns e mais uma vez mostraram competência, conquistando bons resultados nas mais diversas categorias em Sertanópolis. Ao longo do ano em outras competições pelo Paraná a equipe conseguiu muitos troféus e medalhas, com a modalidade tendo o incentivo do prefeito Junior da Femac”, disse o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Os atletas Leonardo e Eduardo Almeida foram campeões na categoria pro open (dupla). Também subiram no lugar mais alto do pódio os apucaranenses Carlos Pataluch (sport master C2), Clodoaldo Natal (sport master C1) e Raquel Pataluch (sport master C), enquanto os irmãos Marcelo e Maurício foram vice-campeões na categoria pro open (dupla).

O atleta João Guilherme Farias obteve a quinta colocação na categoria sport master A1 e o experiente Edson Paulo ficou em sexto lugar na categoria pro master A2.

Tatiara Fernandes e Antônio Marcos terminaram a competição na sétima posição na dupla mista, com Wilton Vilela, Alisson Jesus, David Renato e Karina Anny ficando em oitavo lugar em suas categorias.

A equipe de Apucarana também está participando da Copa Norte de MTB. A próxima etapa, que será a 10ª, ocorrerá neste domingo (27/11) em Congonhinhas, enquanto a últ





Fonte: Prefeitura de Apucarana.

