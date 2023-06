Equipe de Apucarana é destaque na Corrida Pedestre de Sertaneja

Com a conquista de 12 medalhas, sendo quatro de ouro, quatro de prata e quatro de bronze, a equipe de atletismo das categorias menores da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana foi destaque nesse domingo (18/06), durante a disputa da 9ª Corrida Pedestre de Sertaneja. A competição, que reuniu atletas de toda a região, foi disputada nas categorias de 8 a 9 anos, de 10 a 11 anos, de 12 a 13 anos, de 14 a 15 anos e de 16 a 17 anos (masculino e feminino), com percursos de 500m, 800m e de 1 quilômetro.

Foram campeões os jovens atletas João Pedro da Silva Soares na categoria de 8 a 9 anos; Pedro Henrique Neves Bernardo na categoria de 10 a 11 anos; Yohan Gabriel Brandino de Oliveira na categoria de 14 a 15 anos; e Gabrielly Eduarda dos Santos de Souza na categoria de 14 a 15 anos.

Na segunda colocação em suas categorias ficaram os apucaranenses João Vitor Neves Bernardo, José Vitor, Andrelize Vitória Pereira da Cruz e Madelaine Gomes da Silva, enquanto Adryan Gomes, Rômulo Monteiro, Guilherme Paschoal e Vytória Rafaely conquistaram a medalha de bronze.

“Foi um final de semana com muitas conquistas, mostrando a qualidade e todo o potencial do atletismo de Apucarana. Os nossos jovens competidores ganharam várias medalhas em Sertaneja e agora reiniciam os treinamentos no Complexo Esportivo Lagoão visando futuras provas. A equipe de atletismo tem o apoio total do prefeito Junior da Femac”, frisa o secretário municipal de Esportes, Tom Barros.

Também competiram nesse domingo (18/06) os atletas Davi Luiz, Luiz Gustavo, Pedro Reis, Isabela Frederico e Nathaly Monteiro.

CATEGORIA ADULTO – Apucarana também teve representantes na categoria adulto na 9ª Corrida Pedestre de Sertaneja, com percurso de 5 quilômetros. Destaque para os atletas Ubiratã de Oliveira e Luiz Cláudio de Freitas. O primeiro competidor foi campeão na categoria paralímpica e Freitas terminou a prova em quarto lugar na classificação geral.

Em suas categorias foram campeões os apucaranenses Valdecir Alves Martins (55 a 59 anos), Ademir Bobig (60 a 64 anos), Ana Della Angelo (20 a 24 anos) e Jéssica Cassiane Braga (25 a 29 anos).

Na segunda posição em suas categorias ficaram os corredores Edgar Souza (60 a 64 anos) e Daiane Leopoldino (25 a 29 anos). Já os atletas Vanderlei dos Santos (40 a 45 anos), Cláudia Aguiar (50 a 54 anos) e Valdenice Silvério (55 a 59 anos) terminaram em terceiro lugar em suas categorias.

A competição nesse domingo foi promovida pela Prefeitura de Sertaneja, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.

