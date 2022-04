Equipe de Apucarana é destaque na Copa Norte de Badminton

Da Redação

A equipe de badminton de Apucarana foi destaque neste sábado e domingo (02 e 03/04) no Ginásio de Esportes do Colégio Vicente Rijo, em Londrina, ao conquistar 12 medalhas na primeira etapa da Copa Norte. Com o comando do professor Alysson Namba, Apucarana na classificação por equipe faturou 7 medalhas de ouro, 3 de prata e 2 de bronze.

Destaque na competição regional para os atletas Lucas Favaretto, Enzo Partyka e Hiro Nakamura, que ganharam dois títulos cada em suas categorias. Alcides Favaretto Junior, Pedro Gasparini e Carlos Gasparini também foram campeões em suas categorias. Alysson Namba e André Brito foram vice-campeões e Dante Guarnieri obteve a terceira colocação.

“Os nossos atletas fizeram bonito em Londrina e mostraram que o badminton de Apucarana está crescendo a cada ano. A competição contou pontos no ranking estadual e também serviu de preparação para a primeira etapa do Circuito Paranaense”, frisa Namba. A etapa inicial do Campeonato Estadual será realizada de 21 a 24 de abril, em Curitiba.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura, parabenizou os atletas apucaranenses na disputa neste final de semana. “Estamos contentes com o desempenho da nossa equipe de badminton que mais uma vez trouxe várias medalhas para o município e tenho certeza que mais conquistas virão na atual temporada. O badminton é mais uma modalidade que conta com total apoio do prefeito Junior da Femac”.

Além de Apucarana, a etapa inicial da Copa Norte teve competidores de Londrina, Maringá, Paranavaí e Cornélio Procópio. Foram 131 atletas inscritos em diversas categorias.

Também competiram em Londrina os atletas apucaranenses Marcos Antônio Brito dos Santos, Jackson Shigaki, Maria Victoria Messias do Nascimento e Tânia Guill.

A equipe de badminton tem o apoio da Namba Training, Espaço Cultural Nipo Brasileiro e da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.