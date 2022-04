Da Redação

Equipe de Apucarana disputa o Torneio Bocha Paraná

A equipe de bocha de Apucarana participará no dia 24 de abril, em Umuarama, noroeste do Estado do Paraná, da segunda etapa do Torneio Bocha Paraná na categoria individual. A competição ao longo do ano também terá etapas nas cidades de Apucarana, Altônia, Santa Cruz do Monte Castelo, Borrazópolis, Paranavaí, Terra Boa e Assis Chateaubriand. Em Apucarana a etapa deve ser realizada no dia 22 de maio na cancha do Parque Biguaçu.

A etapa inicial do torneio aconteceu no dia 27 de março em Maringá, com a equipe apucaranense sendo representada por Alziro Sarashi, Márcio Caldeira, Adriano Caldeira e Felipe, tendo o comando técnico de Edevaldo Roberto Gasparello. “O torneio em Maringá reuniu 32 participantes de 14 cidades do Estado. De Apucarana quem chegou mais longe na competição foi o Márcio, que acabou sendo eliminado na segunda fase”, disse Gasparello.

A equipe de Apucarana disputa o Torneio Bocha Paraná desde 2018 e em 2019, Alziro e Claudir conseguiram a terceira colocação na categoria por duplas. Além desta conquista, os apucaranenses já conquistaram medalhas de prata e bronze nos Jogos Abertos do Vale do Ivaí (JAVI´s).

Como preparação para essas competições os apucaranenses treinam aos sábados e aos domingos no período da tarde nas canchas do Parque Biguaçu, do Núcleo João Paulo e da AMA.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, diz que a bocha é mais uma modalidade que tem o total apoio do prefeito Junior da Femac. “A nossa bocha tem tradição na cidade e sediará no mês de maio a terceira etapa do Torneio Paraná, que contará com participantes de todo o Estado. Estamos preparando a cancha do Parque Biguaçu para a vinda deste grande evento”.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.