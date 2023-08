Equipe de Apucarana disputa final do Campeonato Regional em Rio Bom

A equipe do Km 28, de Apucarana, decide neste domingo (06/08), a partir das 14h45, no Estádio Municipal Amante Felipeto, em Rio Bom, contra o time do Mauá da Serra, o título do Campeonato Amador Regional de Futebol, categoria livre. Caso o jogo termine empatado no tempo normal, o campeão será conhecido na decisão por pênaltis.

Na fase de grupos da competição, a equipe apucaranense terminou em segundo lugar se classificando para a etapa seguinte. Na sequência pelas quartas de final venceu o Tancredo Neves, de Apucarana, por 4 a 2 e na semifinal derrotou Marilândia do Sul nos pênaltis após empate sem gols no tempo normal.

O técnico José Taras, o Zinho, disse que o Km 28 terá força máxima na decisão neste domingo à tarde. “Iniciamos o campeonato com duas derrotas, depois acertamos o time e embalamos na competição chegando assim a grande final. No ano passado fomos vice-campeões do Regional de Rio Bom e também da Copa Apucarana e, agora vamos lutar pelo título”, disse Zinho.

Na final em Rio Bom, a equipe, uma das mais tradicionais de Apucarana, contará com os atletas Evaldo Bully, Guilherme, Tiago Silva, Vaguinho, Wagner Silva, Bruninho, Tiago Morcego, Bruno Santos, Matheus, Ricardo Queijinho, Portuga, Gustavo, Hiago, William Cross, Marcelo, Deiverson, Volpato, Alex, João Vitor, Felipe, Gabriel Batistuta e Pedro Lucas.

