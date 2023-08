Equipe de Apucarana defende liderança no Paranaense de Karatê

A Associação Kara Te Vida, de Apucarana, está pronta para mais uma etapa do Campeonato Paranaense de Karatê, que acontece neste final de semana, nos dias 12 e 13 de agosto, na cidade de Paranaguá, no litoral do Estado. Com uma boa performance na primeira fase, realizada em maio, na cidade de Campo Mourão, a associação, composta por 41 atletas, conquistou a pontuação máxima e sagrou-se campeã.



No último final de semana, o destaque ficou por conta do karatê feminino, que representou diversas escolas e conquistou o título geral dos Jogos Escolares do Paraná (JES's). Os alunos têm se dedicado intensamente, enquanto os técnicos responsáveis estão empenhados em proporcionar o melhor treinamento, mesmo que isso signifique sacrificar tempo com suas famílias. "Estamos colhendo os resultados do esforço conjunto de nossos alunos e dos brilhantes responsáveis técnicos", afirmou com entusiasmo a presidente da Associação Kara te Vida, Eliane Lemes Correa.

Os técnicos responsáveis pela associação são Alan Pereira da Silva, que foi integrante da seleção brasileira de karatê por 25 anos, conquistando títulos sul-americanos, pan-americanos e vice-campeonatos mundiais, e o Sensei Jeferson de Oliveira, atual campeão paranaense da modalidade e campeão sul-americano. Eles são os responsáveis pelo desenvolvimento e aprimoramento dos alunos durante as aulas.

Além das conquistas esportivas, a associação também se destaca por seu projeto "Karatê para Todos", que oferece aulas gratuitas para 31 crianças da região do Jardim Diamantina, em parceria com a Assistência Social de Apucarana.

Confira abaixo os nomes dos atletas que defenderão Apucarana na competição: Alan Pereira da Silva (Coordenador Técnico), Amauri Almeida Valério (Árbitro), André Firmino Rodrigues, Anthony Gabriel Pimenta, Arthur Bernardes da Silva, Arthur Filipe Lopes Salustiano, Aynara Balan Penayo Maldonado, Caio Eduardo Carvalho De Oliveira(Técnico), Danyel de Oliveira dos Santos, Emanuely Bernardes da Silva, Eliane Lemes dos Santos Correia (Presidente/Árbitro), Felipe dos Santos Valério, Gabriel da Silva Motta, Gabriel dos Santos Cordeiro, Gabriel dos Santos Valério, Gabriel Firmino Rodrigues, Gabriel Mateus da Silva Leme, Guilherme Santos Mendes, Heitor Fernando Lopes Salustiano, Hugo Cleiton Bernardes da Silva, Iury Andre Colanzi da Silva, João Paulo da Silva Moreira, Jeferson de Oliveira Correa (Técnico/Sensei), Larissa Fernanda de Souza, Leonardo Correa Sebastião, Lorena Martins da Silva, Matheus Asanuma Lemes de Toledo, Miguel dos Santos Valério, Nathaly Caroline Bacon da Silva, Nicolas dos Santos Correia, Rafael Afonso de Oliveira Rodrigues, Rian Sanches Santos, Sady Ivan Ribeiro Neto, Tallyson Henrique dos Santos Kesives e Thiago Fernando Lopes Salustiano (Professor do SESC Apucarana).

Com uma equipe de talento e determinação, a Associação KaraTe Vida promete brilhar novamente na segunda fase do Campeonato Paranaense de Karatê, na Arena Albertina Salmon, em Paranaguá.

