Equipe de Apucarana consegue bons resultados no Ranking Noroeste

Grupo MTB Apucarana no campeonato em Loanda, no último domingo (7)

Oito atletas do Grupo MTB Apucarana, que contam com apoio do Conselho Municipal de Esportes e da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura, conseguiram bons resultados durante a quarta e última etapa do Campeonato do Ranking Noroeste de Mountain Bike, que aconteceu nesse domingo (7) em Loanda, com a competição sendo realizada em várias categorias. Na ocasião, cinco apucaranenses subiram no pódio e terminaram entre os melhores colocados na classificação geral do campeonato.

Destaque para Leonardo Almeida que ficou na segunda colocação na etapa do final de semana e foi campeão da categoria sub-45, com 199 pontos ganhos.

Alisson Jesus e Carlos Pataluch foram campeões da etapa nas categorias light e sub-60, respectivamente. Na classificação geral da competição, a dupla foi vice-campeã em suas categorias.

O atleta Rodrigo Santos foi segundo colocado na etapa de Loanda e terminou o campeonato na terceira posição na categoria light.

Também competiram os atletas Wilton Vilela, João Guilherme Vanzella, David Renato e Raquel Pataluch. Vilela obteve o terceiro lugar na categoria sub-45; Vanzella e Raquel ficaram na sétima posição nas categorias sub-35 e sport +40, respectivamente; enquanto Renato terminou a quarta etapa na 15ª colocação.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes, parabenizou a equipe pelo desempenho na etapa final do Ranking Noroeste. “Os atletas de Apucarana deram um show na competição realizada em Loanda, trazendo títulos e outros bons resultados em suas categorias. Hoje o nosso mountain bike é muito respeitado, tem se fortalecido a cada dia e participado de várias competições no Estado, com o suporte do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Grillo.

EM ALVORADA DO SUL

Também nesse domingo (7), em Alvorada do Sul, os atletas Naidio Toledo, Welder Lima, Marcelo e Maurício Gama participaram de mais uma etapa do Campeonato Alvo Bike.

Toledo e Lima conquistaram a primeira posição nas categorias sub-30 e sub-35, respectivamente. Marcelo foi o segundo colocado na categoria sport sub-35 e Maurício conseguiu o quarto lugar na categoria pro sub-35.

No próximo domingo (14/08), a partir das 9 horas, em Rancho Alegre, o Grupo MTB Apucarana disputará etapa da Copa Norte de Mountain Bike e no dia 21 deste mês, em Marialva, participará do Circuito Regional pela mesma modalidade.

