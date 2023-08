Equipe de Apucarana conquista 24 medalhas no Paranaense de Karatê

A Associação Kara Te Vida, de Apucarana, está demonstrando uma excelente performance no Campeonato Paranaense de Karatê. Após uma primeira fase de destaque em Campo Mourão, a equipe conquistou resultados importantes na segunda fase realizada em Paranaguá, no litoral do estado. Com um total de 41 representantes, incluindo árbitros, técnicos e atletas, a associação brilhou no certame ao conquistar um total de 24 medalhas.

Os responsáveis por essa façanha são os técnicos Alan Pereira da Silva, coordenador técnico, e Jeferson de Oliveira, sensei e técnico da equipe. Ambos têm desempenhado um papel fundamental na preparação dos atletas e estão à frente dessa jornada rumo ao título estadual.

Para Eliane Lemes, presidente da Associação Kara te Vida, a competição foi de alto nível, contando com a participação de 1.100 atletas de todo o Paraná. Ela ressalta que a associação mais uma vez brilhou na competição, colocando o karatê de Apucarana entre os grandes. A equipe terminou na segunda colocação geral na categoria B, ficando atrás apenas do Clube Morgenau de Curitiba. No entanto, a presidente destaca que a equipe está empenhada em retomar o primeiro lugar e continua trabalhando arduamente para isso.

Confira abaixo os nomes dos atletas que se destacaram e conquistaram classificação:

Campeões:

Gabriel dos Santos Cordeiro

Rafael Afonso de Oliveira Rodrigues

Gabriel Firmo Rodrigues

Anthony Gabriel Pimenta

Aynara Balan Penayo Maldonado

Thiago Fernando Lopes Salustiano (Professor do SESC Apucarana)

Medalha de Prata:

Arthur Filipe Lopes Salustiano

Tallyson Henrique dos Santos Kesives

Lorena Martins da Silva

Nathaly Caroline Bacon da Silva

Danyel de Oliveira dos Santos( Sub 21 e Sênior)

Nicolas dos Santos Correia

Medalha de Bronze:

Arthur Bernardes da Silva

Emanuely Bernardes da Silva

Gabriel da Silva Motta

Gabriel dos Santos Valério

Gabriel Mateus da Silva Leme

Guilherme Santos Mendes

Heitor Fernando Lopes Salustiano

João Paulo da Silva Moreira

Larissa Fernanda de Souza

Leonardo Correa Sebastião

Matheus Asanuma Lemes de Toledo

Sady Ivan Ribeiro Neto

Os atletas e técnicos que participaram foram: Amauri Almeida Valério (Árbitro), André Firmino Rodrigues (Técnico), Caio Eduardo Carvalho De Oliveira (Técnico), Eliane Lemes dos Santos Correia (Presidente/Árbitro), Hugo Cleiton Bernardes da Silva (Técnico), Iury Andre Colanzi da Silva, Rian Sanches Santos (Técnico).

