Equipe da Santa Casa de Arapongas visita Providência

Representantes da Santa Casa, de Arapongas, visitaram o Hospital da Providência, em Apucarana, nesta segunda-feira (7), para troca de experiências sobre o sistema Tasy, implantado nos hospitais da Cidade Alta.



O sistema é um dos principais softwares para a gestão hospitalar. Oferece um completo gerenciamento e suporte para os processos das instituições, permitindo a execução, de forma intuitiva e funcional, das demandas assistenciais e administrativas, contando com mais de 80 módulos e 800 funcionalidades.

“Ele é um sistema de gerenciamento da parte de informática do hospital, tudo é registrado ali, desde a abertura do atendimento ambulatorial até o internamento, prescrição médica e alta. Incluindo todas as áreas do hospital, como o faturamento, por exemplo”, explica Luiz Henrique Pereira, coordenador de Tecnologia e Informática do Providência.

Caroline Antonelli, funcionária da Santa Casa, conta que o hospital de Arapongas pretende implantar o mesmo sistema usado em Apucarana. “Queríamos conhecer de perto o funcionamento do sistema, porque estamos iniciando a implantação em nossa instituição.“, comenta.

A conversa com o coordenador Luiz Henrique pôde sanar as dúvidas dos convidados, que consideraram a conversa bem produtiva. “Foi muito bom, conseguimos esclarecer nossas dúvidas a respeito do programa e pudemos ver que é parecido com nosso sistema atual”, conta Luiz Carlos Zani Lopes, supervisor da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), da Santa Casa, de Arapongas.