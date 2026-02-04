Equipe da oncologia do Providência adere à campanha “Vá de Lenço” em apoio a pacientes

Em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Câncer, comemorado nesta quarta-feira (04), a equipe multidisciplinar da Unidade de Tratamento do Câncer do Hospital da Providência, de Apucarana (PR), aderiu à campanha “Vá de Lenço” como um gesto simbólico de conscientização, solidariedade e apoio às pessoas em tratamento oncológico.

A iniciativa tem como objetivo chamar a atenção da população para a importância da empatia, do cuidado humanizado e do acolhimento aos pacientes que enfrentam o câncer, além de reforçar mensagens fundamentais como a prevenção, o diagnóstico precoce e o acesso ao tratamento digno. O uso do lenço representa respeito, sensibilidade e união na luta contra a doença, especialmente para pacientes que vivenciam mudanças físicas e emocionais ao longo do tratamento.

Segundo a enfermeira Giovana Roveri, a ação vai além do simbolismo e traduz o compromisso diário da equipe com o cuidado integral. “Nossa equipe multidisciplinar aderiu à campanha como um gesto de conscientização, solidariedade, apoio aos nossos pacientes e o cuidado humanizado. Além da importância da prevenção e do diagnóstico precoce”, afirmou.