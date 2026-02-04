Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
DIA DE COMBATE AO CÂNCER

Equipe da oncologia do Providência adere à campanha “Vá de Lenço” em apoio a pacientes

O uso do lenço representa respeito, sensibilidade e união na luta contra a doença

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.02.2026, 22:48:05 Editado em 04.02.2026, 22:48:01
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Equipe da oncologia do Providência adere à campanha “Vá de Lenço” em apoio a pacientes
Autor A iniciativa tem como objetivo chamar a atenção da população para a importância da empatia, do cuidado humanizado e do acolhimento aos pacientes que enfrentam o câncer - Foto: Divulgação

Em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Câncer, comemorado nesta quarta-feira (04), a equipe multidisciplinar da Unidade de Tratamento do Câncer do Hospital da Providência, de Apucarana (PR), aderiu à campanha “Vá de Lenço” como um gesto simbólico de conscientização, solidariedade e apoio às pessoas em tratamento oncológico.

📰 LEIA MAIS: Tornado atinge o Paraná e deixa rastro de destruição em São José dos Pinhais

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A iniciativa tem como objetivo chamar a atenção da população para a importância da empatia, do cuidado humanizado e do acolhimento aos pacientes que enfrentam o câncer, além de reforçar mensagens fundamentais como a prevenção, o diagnóstico precoce e o acesso ao tratamento digno. O uso do lenço representa respeito, sensibilidade e união na luta contra a doença, especialmente para pacientes que vivenciam mudanças físicas e emocionais ao longo do tratamento.

📲 Clique aqui e receba as notícias pelo grupo do TNOnline no WhatsApp

Segundo a enfermeira Giovana Roveri, a ação vai além do simbolismo e traduz o compromisso diário da equipe com o cuidado integral. “Nossa equipe multidisciplinar aderiu à campanha como um gesto de conscientização, solidariedade, apoio aos nossos pacientes e o cuidado humanizado. Além da importância da prevenção e do diagnóstico precoce”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Conscientização sobre Câncer cuidado humanizado Dia Mundial de Combate ao Câncer hospital da providência prevenção e diagnóstico precoce Vá de Lenço
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline