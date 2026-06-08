Equipe apucaranense vai representar o Brasil na Libertadores da América de Karatê

A cidade de Apucarana está prestes a escrever mais um capítulo histórico no esporte internacional. Entre os dias 10 e 14 de junho, a delegação da Associação Karatê Vida embarca para a cidade de Guayaquil, no Equador, onde disputará a inédita 1ª Copa Libertadores da América de Karatê. A competição será realizada pela Confederação Pan-Americana de Karatê, em parceria com a Federação Equatoriana de Karatê, reunindo atletas e equipes de diversos países do continente.



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Representando Apucarana e o Paraná, os atletas da Associação Kara te Vida carregarão uma grande responsabilidade e motivo de orgulho: serão a única equipe brasileira presente nesta importante competição continental, que reunirá delegações de diversos países da América Latina. A delegação apucaranense embarca na próxima quarta-feira (10) com a missão de defender as cores do Brasil, de Apucarana e da Associação Kara te Vida em busca de grandes resultados no cenário internacional.

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O feito é considerado histórico para o karatê de Apucarana, já que será a primeira vez que uma equipe do município participará oficialmente de uma competição internacional fora do Brasil.

A delegação será liderada pelo professor Alan Pereira da Silva, atleta da seleção brasileira e um dos principais nomes do karatê paranaense. Com vasta experiência internacional representando o Brasil em diversas competições, Alan destaca o significado especial desta viagem.

“Já vivi grandes momentos com a seleção brasileira e competi em vários países, mas desta vez a emoção é diferente. Estamos levando uma equipe formada em Apucarana, com atletas que treinam diariamente conosco e que nasceram dentro dos projetos desenvolvidos na cidade. Ser a única equipe brasileira na competição aumenta ainda mais nossa responsabilidade e nosso orgulho”, afirmou.

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Segundo Alan, a preparação para a Libertadores começou há meses, com treinamentos intensivos, acompanhamento técnico e o apoio de parceiros locais que acreditaram no projeto.

“Não estamos indo apenas participar. Estamos indo representar o Brasil, Apucarana e todos aqueles que acreditam no esporte como ferramenta de transformação social. Nosso objetivo é lutar pelas medalhas e buscar o lugar mais alto do pódio”, ressaltou.

Equipe reúne experiência e jovens talentos

Além de Alan Pereira, a delegação contará com o professor Jeferson de Oliveira, da Academia Ippon, e o professor Thiago Salustiano Lopes, professor titular do Sesc Apucarana.

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A equipe também levará dois jovens atletas revelados pelos projetos sociais esportivos do município: Leonardo Sebastião e Isabelly Martins.

Leonardo, recentemente contemplado com a Bolsa Atleta, disputará as categorias Kata e Kumite na faixa etária de 13 a 14 anos entre faixas pretas. Já Isabelly competirá no Kata Feminino e Kumite Feminino na categoria de 8 a 9 anos faixas iniciais.

Os dois atletas representam os resultados dos projetos sociais desenvolvidos pela Associação Kara Te Vida e pelo projeto “Karatê no Meu Bairro”, realizado em parceria com o Governo do Estado do Paraná, por meio do Proesporte, com patrocínio master da Copel.

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Atualmente, o projeto atende cerca de 110 alunos no município, promovendo disciplina, inclusão social e oportunidades através do esporte.

A Associação Kara Te Vida também agradece o apoio das empresas Plástico Magno, Apucarana Auto Peças e JL Leilões e Rotary clube de Apucarana ,importantes parceiras no desenvolvimento das atividades da entidade.

Sonho internacional

Para o professor Jeferson de Oliveira, a competição representa a realização de um sonho pessoal e profissional.

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“É uma honra imensa representar Apucarana e o Brasil em uma competição internacional desse nível. Será minha primeira experiência fora do país e estou muito motivado. Vamos lutar por medalhas e mostrar a força do nosso karatê”, afirmou.

Já o professor Thiago Salustiano Lopes destacou a emoção de viver essa experiência ao lado da equipe apucaranense.

“Será uma experiência inesquecível. Competir fora do Brasil sempre foi um sonho, ainda mais ao lado de atletas tão dedicados. Estamos preparados e motivados para representar bem nossa cidade e nosso país”, comentou.

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Categorias dos atletas de Apucarana

• Alan Pereira da Silva – Kumite Equipe e Master Absoluto (40 a 45 anos Faixa Preta);

• Jeferson de Oliveira – Kata, Kumite e Kumite Equipe Master (45 a 50 anos – Faixa Preta);

• Thiago Salustiano Lopes – Kata, Kumite e Kumite Equipe Master (35 a 40 anos – Faixa Preta);

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• Leonardo Sebastião – Kata e Kumite (13 a 14 anos – Faixa Preta);

• Isabelly Martins – Kata Feminino e Kumite Feminino (8 a 9 anos).

Apoio da comunidade foi fundamental

A participação internacional da equipe só foi possível graças ao apoio de empresários, patrocinadores e parceiros de Apucarana, que contribuíram para transformar esse sonho em realidade.

A delegação faz questão de agradecer todas as empresas e pessoas que colaboraram para viabilizar a viagem ao Equador.