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AUTOMOBILISMO

Equipe apucaranense embarca para o Rally dos Sertões

Representante do automobilismo paranaense, time da região norte parte rumo ao maior rali das Américas

Escrito por Da Redação
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Equipe apucaranense embarca para o Rally dos Sertões
Autor A equipe apucaranense Zenz Rally Team embarca nesta segunda para mais um grande desafio no automobilismo nacional - Foto: - Divulgação

A equipe apucaranense Zenz Rally Team embarca nesta segunda (17) para mais um grande desafio no automobilismo nacional. A partir do dia 22 de agosto, a equipe participa da 34ª edição do Rally dos Sertões Petrobras, considerado o maior rally das Américas. A competição será realizada até o dia 30 de agosto, com largada e chegada oficial em Goiânia (GO), percorrendo trechos pelos estados de Goiás, Bahia e Tocantins.

Neste ano, a Zenz Rally Team terá dois carros na disputa, reunindo uma estrutura de aproximadamente 20 pessoas, entre pilotos, navegadores, mecânicos e equipe de apoio, além de um motorhome e dois veículos de staff.

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Um dos destaques da equipe será a participação do experiente piloto Otávio Enz, o Marreco, que encara seu quinto Rally dos Sertões. Ao seu lado estará o navegador Sidney Broering (Sidão), competindo com uma Mitsubishi Triton RS, equipada com motor turbo diesel, estrutura tubular, bolha e preparação específica para competição.

No segundo carro estarão Allan Enz, filho de Otávio, e o navegador Waldomiro Junior (Miro). Allan fará sua estreia no Rally dos Sertões, pilotando uma Mitsubishi Triton ER, movida a etanol e derivada de um veículo de rua.

Pai e filho têm uma história construída juntos no automobilismo. Durante anos, Otávio e Allan formaram uma dupla de destaque nos rallys de regularidade, com Otávio ao volante e Allan como navegador. Agora, os dois vivem um novo momento, competindo simultaneamente como pilotos em uma das provas mais exigentes do calendário nacional.

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“Estou muito motivado e com uma expectativa muito grande para este Sertões. Já fui vice-campeão duas vezes e terceiro colocado uma vez, então agora o objetivo é buscar o primeiro lugar. Sabemos que é uma prova extremamente difícil, mas estamos preparados e vamos lutar pelo resultado”, afirma Otávio Enz, o Marreco.

Para Allan, a estreia representa a realização de um novo desafio. “É uma expectativa muito grande. Vou disputar pela primeira vez o Sertões como piloto e sei que estou entrando no rally mais difícil das Américas. A ideia é fazer um bom rally, andar com consistência, aprender muito e, principalmente, chegar ao final com um bom resultado”, destaca.

Equipe apucaranense embarca para o Rally dos Sertões
AutorFoto: - Divulgação

O desafio

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A programação começa no dia 22 de agosto, com a concentração e vistoria em Goiânia. No dia 23 acontece a primeira etapa, também na capital goiana. A competição segue no dia 24, passando por Cavalcante (GO).

No dia 25, os competidores enfrentam o trecho entre Luís Eduardo Magalhães (BA) e Mateiros (TO), dando início à etapa de maratona. No dia seguinte, o percurso segue de Mateiros para Porto Nacional (TO).

As últimas etapas passam por Minaçu, Niquelândia e Goianésia, antes do retorno a Goiânia no dia 30, quando acontece a chegada oficial.

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Ao longo de oito etapas, pilotos e navegadores enfrentarão diferentes tipos de terreno, longas distâncias e condições que exigem resistência, estratégia, precisão e um trabalho de equipe impecável.

Para a Zenz Rally Team, participar de uma competição desta dimensão também é motivo de orgulho por representar Apucarana e o Paraná no cenário nacional.

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AutorFoto: - Divulgação

Apoio que faz a diferença

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A participação da equipe no Rally dos Sertões 2026 é viabilizada pelo apoio de empresas e instituições que acreditam no automobilismo e no esporte paranaense.

São patrocinadores da Zenz Rally Team: Mobifácil; Pro Esporte – Governo do Paraná; Zenz Western; Zenz Bonés; Doublee; Bonenz; BRL Bonés; Temda Estofados; Brasfertil Fertilizantes; Construtora Pacaembu e Supermercados Alvorada.

“Só conseguimos colocar toda essa estrutura na estrada graças aos nossos patrocinadores. São empresas do Paraná e de Apucarana que acreditam no nosso trabalho, no esporte e no que ele representa. Temos uma equipe grande, dois carros e toda uma estrutura de apoio, e nada disso seria possível sem esses parceiros”, ressalta Marreco.

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Allan também destaca a importância dos apoiadores. “É muito gratificante saber que empresas da nossa região acreditam no nosso projeto e nos ajudam a representar Apucarana em uma competição tão importante. Queremos retribuir essa confiança dentro da pista, fazendo uma grande prova e levando o nome dos nossos patrocinadores conosco durante todo o Sertões”, afirma.

Com dois carros, uma equipe de 20 pessoas e muita experiência acumulada, a Zenz Rally Team parte de Apucarana determinada a encarar os milhares de quilômetros do Rally dos Sertões 2026. Para Marreco, a meta é clara: buscar o tão esperado título. Para Allan, o desafio é viver pela primeira vez, como piloto, a experiência de enfrentar o rally mais difícil das Américas.

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