Da Redação

Equipe apucaranense é campeã regional no Futebol 7 Society

Neste domingo (13), o United Apucarana, time apoiado pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, conquistou o título da série D de 2021 da Liga Intermunicipal de Futebol 7 Society, categoria livre.

continua após publicidade .

A equipe jogou contra o Cédula F7, na Arena Soller, em Cambé, e conquistou o título ao vencê-los pelo placar de 8 a 3.

O secretário municipal de Esportes da Prefeitura, professor José Marcelino da Silva, celebrou e enalteceu a conquista. “Os garotos estão de parabéns pela belíssima atuação no domingo e principalmente pelo título, não dando chance ao adversário. A equipe já havia conquistado o título no primeiro turno e agora fecha a competição com chave de ouro trazendo a taça de campeã geral. É mais uma equipe que tem o apoio e o incentivo do prefeito Junior da Femac”, disse o professor, mais conhecido como Grillo.

continua após publicidade .

Os gols que garantiram a vitória da United Apucarana foram feitos pelo Matheus Arroz (3), Léo Moraes (2), Matheus Guerreiro, Coquinho e Gabriel Ferreira. Durante a competição regional, que vem acontecendo desde o ano passado, a equipe jogou 16 partidas, alcançando 11 vitórias, um empate e quatro derrotas.

O time se tornou campeão com os jogadores Pedro Silva, Murilo, Alisson Dutra, Matheus Arroz, Batistuta, Lucas Esquerda, Léo Moraes, Gabriel Ferreira, Deyvid Ceará, Renan Cardeal, Matheus Leão, Mateus Ramos, Coquinho, Guerreiro, Natan, Felipão, Cayo, João Lucas e João Vitor.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.