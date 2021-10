Da Redação

Equipe apucaranense é campeã no Futebol 7 Society

O time do United Apucarana F7 conquistou no domingo (17-10) no campo do Soller, em Cambé, o título do primeiro turno da Taça Ouro do Campeonato da Liga Intermunicipal de Futebol 7 Society da Série D, ao vencer a equipe da Uniferas por 4 a 0. Com o triunfo, a agremiação apucaranense também conseguiu o acesso para a Série C em 2022.

No primeiro turno, o United Apucarana F7 realizou oito partidas, obtendo sete vitórias e sofrendo apenas uma derrota.

O presidente da equipe, Pedro Henrique Máximo da Silva, disse que o United já faz a sua estreia no returno no próximo domingo (24-10), com adversário que ainda será definido pela organização. “Depois da boa campanha no primeiro turno, agora vamos lutar na busca do título no returno. Também vamos disputar o Campeonato Paranaense que inicia no mês de dezembro em Ivaiporã e a Copa Verão que começa no mês de janeiro em Londrina”, destaca Pedro.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, enalteceu o bom desempenho da equipe na competição londrinense. “Muito bom ver um time de Apucarana brilhando numa competição regional e se destacando no futebol 7 society, uma modalidade muito forte hoje no Estado. É mais uma equipe da cidade que vem contando com o total apoio do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Grillo.

Com o comando do técnico Joel, a equipe conta com os atletas Murilo, Alisson Dutra, Matheus Arroz, Batistuta, Lucas Esquerda, Léo Moraes, Gabriel, Deyvid Ceará, Renan Cardeal, Matheus Leão, Mateus Ramos, Guerreiro, Natan, Felipão, Cayo, João Lucas e João Vitor Casa.