Equipe apucaranense de karatê fica em 4º lugar no Paranaense

A Associação Kara Te Vida, de Apucarana, conquistou o quarto lugar na classificação geral do Campeonato Paranaense de Karatê em 2023 na Fase B (Esperança). A última etapa foi realizada no último final de semana, em Foz do Iguaçu, oeste do Estado.

A etapa final da competição contou com a participação de cerca de mil atletas, representando mais de 40 associações de todo o Paraná.

Ao longo das quatro fases do torneio, a Associação Kara Te Vida demonstrou uma honrosa determinação. Em Campo Mourão, conquistaram o primeiro lugar com 216 pontos. Em Paranaguá, alcançaram o quarto lugar com 183 pontos. Em Cascavel, conseguiram a quinta colocação, obtendo 130 pontos. E, na etapa final, encerraram em terceiro lugar com um total de 418 pontos. Somando todas as fases, a Associação Kara Te Vida obteve 947 pontos, garantindo a quarta colocação geral no ano de 2023 fase B. Essa é uma conquista notável e motivo de orgulho para todos os envolvidos.

Medalha de ouro: Davi Lucca Lopes Salustiano (KATA), José Eduardo Yokomizo (KATA), Gabriel da Silva Motta (KUMITE), Gabriel Firmo Rodrigues (KUMITE), Ana Julia de Souza (KUMITE), Amanda Oliveira Moraes (KUMITE), Kassia Lima Rocha (KUMITE), Thiago Fernando Lopes Salustiano (KUMITE), Amauri Almeida Valerio (KUMITE), Jose Eduardo Yokomizo (KUMITE)

Medalha de prata: Gabriel dos Santos Cordeiro (KATA), Thiago Fernando Lopes Salustiano (KATA), Mariana dos Santos de Lara (KUMITE), Larissa Fernanda de Souza (KUMITE), Eliane Lemes dos Santos Correa (KUMITE)

Medalha de bronze: Amauri Almeida Valerio (KATA), João Gabriel de Oliveira Vidal (KUMITE), Anthony Gabriel Pimenta (KUMITE), Ana Beatriz Ferreira Fernandes (KUMITE), Gabriel dos Santos Valerio (KUMITE), Lucas Augusto Silva de Oliveira (KUMITE), Aynara Balan Penayo Maldonado (KUMITE), Guilherme Santos Mendes (KUMITE), Sady Ivan Ribeiro Neto (KUMITE), Rian Sanches Santos (KUMITE), Rodrigo Francisco de Lara (KUMITE)

Participantes: Arthur Filipe Lopes Salustiano, Arthur Gabriel Rebouças Santos, Felipe Dos Santos Valerio, Gabriel Mateus Da Silva Leme, Heitor Fernando Lopes Salustiano, Hyan Da Silva Leal De Matos, Iury Andre Colanzi Da Silva, Leonardo Correa Sebastiao, Lorena Martins Da Silva, Lorenzo Domingues, Miguel Dos Santos Valerio, Nycolas Gabriel Da Silva, Rafael Afonso De Oliveira Rodrigues, Tallyson Henrique Dos Santos Kesives

Técnicos das equipes: Alan Pereira, Jeferson de Oliveira, Eliane Lemes, Thiago Salustiano, Caio Carvalho

