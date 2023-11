Equipe apucaranense de karatê disputa final do Paranaense

A Associação Kara Te Vida, de Apucarana, vai disputar a grande final do Campeonato Paranaense de Karatê neste final de semana (25 e 26), em Foz do Iguaçu. Sob a liderança do coordenador Alan Pereira da Silva, um ex-campeão paranaense, brasileiro, sul-americano e vice-campeão mundial, a equipe será composta por 44 competidores, juntamente com sua comissão técnica.

A competição reunirá cerca de 1.200 competidores de 42 clubes do estado do Paraná. No momento, a equipe apucaranense ocupa a terceira posição no ranking geral.

"Ao longo deste ano, a equipe da Associação Kara te Vida enfrentou muitos desafios e conquistou títulos importantes, como o de campeão feminino dos Jogos Escolares, além da participação brilhante de seus atletas nos Jogos Paranaenses de Combate, marcando um marco na história do esporte de Apucarana", destaca o presidente da associação, Caio Carvalho.

Neste momento crucial, a equipe da associação está totalmente focada na decisão final do Campeonato Paranaense. Para aumentar suas chances de sucesso, o grupo realizou promoções e buscou vários patrocinadores. Além disso, conta com o apoio de instituições locais, como a Casa de Apoio, Ferra Mula e o Rotary Clube.

Os atletas que estarão representando a Associação Kara Te Vida:

Amanda Oliveira Moraes, Amauri Almeida Valerio, Ana Beatriz Ferreira Fernandes, Ana Julia de Souza, Anthony Gabriel Pimenta, Arthur Filipe Lopes Salustiano, Arthur Gabriel Rebouças Santos, Aynara Balan Penayo Maldonado, Brian Yuri Cezario Nascimento, Davi Lucca Lopes Salustiano, Endher Emmanuel Cezario Nascimento, Eusébio Monteiro Colares, Felipe Dos Santos Valerio, Gabriel Da Silva Motta, Gabriel Dos Santos Cordeiro, Gabriel Dos Santos Valerio, Gabriel Firmo Rodrigues, Gabriel Mateus Da Silva Leme, Guilherme Santos Mendes, Heitor Fernando Lopes Salustiano, Hyan Da Silva Leal De Matos, Iury Andre Colanzi Da Silva, Joao Gabriel De Oliveira Vidal, Jose Eduardo Yokomizo, Kassia Lima Rocha, Larissa Fernanda De Souza, Leonardo Correa Sebastiao, Lorena Martins Da Silva, Lorenzo Domingues, Mariana Dos Santos De Lara, Miguel Dos Santos Valerio, Nicolas Dos Santos Correa, Nycolas Gabriel Da Silva, Rafael Afonso De Oliveira Rodrigues, Rian Sanches Santos, Sady Ivan Ribeiro Neto, Tallyson Henrique Dos Santos Kesives, Thiago Fernando Lopes Salustiano, Valdeir Dos Santos, Vanessa Cristina Correa Da Silva. Além dos atletas, os técnicos das equipes são Alan Pereira, Jeferson de Oliveira, Eliane Lemes e Thiago Salustino.

