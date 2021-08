Da Redação

Envolvido em roubo de boné e camisetas em Apucarana é preso

Um jovem de 25 anos envolvido no roubo de bonés e camisetas em Apucarana foi preso na tarde desta quinta-feira (5). Ele foi abordado pela Polícia Militar (PM), na Rua Padre Severino Cerutti.

continua após publicidade .

Conforme a PM, equipes realizavam buscas desde a madrugada, quando o crime aconteceu, pois três suspeitos conseguiram fugir por uma mata. Por volta das 13h, desta quinta, após quase nove horas depois do assalto, o rapaz foi encontrado na região da Vila Feliz.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito estava com diversos arranhões espalhados pelo corpo, descalço, aparentando estar embriagado e com sono. Ele foi levado para a delegacia.

continua após publicidade .

O CRIME:

O roubo aconteceu em uma empresa de confecção localizada na Rua Sussumo Shimura, no Jardim Catuaí III, sendo que a vítima tinha ficado amarada em um banheiro do local. Segundo o relatório, três homens entraram no estabelecimento, sendo dois deles armados, utilizando touca e balaclavas, deram voz de roubo e levaram grande quantidade de bonés e camisetas, além de duas TV’s, bebidas alcoólicas, dinheiros e fugiram com uma Parati.

Segundo o boletim, os criminosos também usaram uma Fiat/Fiorino. A Parati, bonés e camisetas estavam na casa do suspeito, preso nesta tarde.

continua após publicidade .