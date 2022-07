Da Redação

Um motociclista de 35 anos, que trabalha com entregas em Apucarana, sofreu um acidente no final da manhã desta sexta-feira (29), no centro de Apucarana. Ele teria sido atingido por um carro no cruzamento das ruas Munhoz da Rocha, esquina com Galdino Gluck Júnior.

A equipe de socorro do Samu foi acionada e prestou o atendimento ao motociclista, que sofreu uma fratura exposta na perna. O homem, de 35 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Providência.

