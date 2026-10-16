Entregador sofre fraturas em acidente entre moto e carro em Apucarana
Acidente foi registrado no cruzamento da Rua Padre Severino Cerutti com a Rua Ouro Branco, próximo ao Colegio Canadá
Um motoboy de aproximadamente 24 anos, sofreu fraturas no fêmur e no tornozelo após a moto que conduzia colidir com um Fiat Palio na noite desta sexta-feira (16), no cruzamento da Rua Padre Severino Cerutti com a Rua Ouro Branco, na Vila Agari, próximo ao Colegio Canadá, em Apucarana (PR).
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Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência.
O motociclista, que conduzia uma Honda CG 160, foi socorrido e encaminhado por uma equipe avançada do Samu ao Hospital da Providência. Apesar dos ferimentos, ele estava consciente no momento do resgate;
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A Polícia Militar (PM) também esteve no local para registrar a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas.