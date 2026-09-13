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Entregador sofre ferimentos após acidente em Apucarana; motorista de carro fugiu do local

Colisão ocorreu na noite deste domingo na Avenida Zilda Seixas do Amaral, região do Parque Industrial Norte

Escrito por Da Redação
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Entregador sofre ferimentos após acidente em Apucarana; motorista de carro fugiu do local
Autor Socorristas do Samu e Siate atenderam o jovem no local - Foto: Vitor Flores/TNOnline

Um jovem de 24 anos, entregador de uma lanchonete, sofreu ferimentos ao se envolver em um acidente de trânsito com um carro na noite deste domingo (13), por volta das 19h, na Avenida Zilda Seixas do Amaral, no Parque Industrial Norte de Apucarana, próximo à Frimesa.

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O motorista do carro que se envolveu na colisão fugiu do local, segundo informações apuradas pela reportagem. O acidente mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros.

Entregador sofre ferimentos após acidente em Apucarana; motorista de carro fugiu do local
AutorFoto: Vitor Flores/TNOnline

Segundo os socorristas, o entregador teve um esmagamento na perna esquerda e foi levado ao Hospital da Providência por uma ambulância do Samu.

O jovem havia acabado de fazer uma entrega no Residencial Sumatra e retornava ao estabelecimento comercial onde trabalha quando ocorreu a batida.

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A Polícia Militar (PM) foi acionada ao local e deve apurar as causas do acidente.


Entregador sofre ferimentos após acidente em Apucarana; motorista de carro fugiu do local
AutorFoto: Vitor Flores/TNOnline


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