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TRÂNSITO

Entregador fica ferido após bater moto contra poste em Apucarana

Acidente ocorreu na tarde deste sábado (14); vítima sofreu fortes dores no quadril, mas quadro não é considerado grave

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Entregador fica ferido após bater moto contra poste em Apucarana
Autor Foto: TNonline

Um entregador de 19 anos ficou ferido na tarde deste sábado (14) após bater a motocicleta que conduzia contra um poste em Apucarana (PR). O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Padre Severino Cerutti com a Rua Esmeralda, quando o motociclista tentou desviar para não colidir contra a traseira de um carro e acabou perdendo o controle da direção.

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O Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionado para prestar socorro à vítima. De acordo com informações da corporação, a vítima estava consciente, conversando e um pouco nervoso com a situação, queixando-se apenas de fortes dores na região do quadril. Ele foi encaminhado ao Hospital da Providência.


Entregador fica ferido após bater moto contra poste em Apucarana
AutorVítima foi encaminhada ao Hospital da Providência - Foto: TNonline
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acidente Apucarana Corpo de Bombeiros motocicleta Segurança no Trânsito
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