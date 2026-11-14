Entregador fica ferido após bater moto contra poste em Apucarana
Acidente ocorreu na tarde deste sábado (14); vítima sofreu fortes dores no quadril, mas quadro não é considerado grave
Um entregador de 19 anos ficou ferido na tarde deste sábado (14) após bater a motocicleta que conduzia contra um poste em Apucarana (PR). O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Padre Severino Cerutti com a Rua Esmeralda, quando o motociclista tentou desviar para não colidir contra a traseira de um carro e acabou perdendo o controle da direção.
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O Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionado para prestar socorro à vítima. De acordo com informações da corporação, a vítima estava consciente, conversando e um pouco nervoso com a situação, queixando-se apenas de fortes dores na região do quadril. Ele foi encaminhado ao Hospital da Providência.