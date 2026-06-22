Entregador fica ferido após acidente na Avenida Governador em Apucarana
Motociclista de 28 anos sofreu ferimentos leves e foi levado pelo Siate para a UPA
Um motociclista de 28 anos ficou ferido após acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (22) na Avenida Governador Robero da Silveira, em Apucarana. O homem, que trabalha como entregador de aplicativo, se envolveu em uma colisão com um Volkswagen Tera e sofreu ferimentos leves.
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Um Peugeot, que estava estacionado do outro lado da avenida, em frente a uma churrascaria, foi atingido pela moto desgovernada.
A vítima foi socorrida pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). Ela sofreu ferimentos nas pernas e outras escoriações pelo corpo.
O homem foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os ocupantes dos demais veículos não se feriram.
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