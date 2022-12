Entregador é agredido após ser confundido com outro em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Entregador foi agredido por dois homens que fugiram em uma Ranger

Um entregador foi agredido por dois homens após ser confundido com outra pessoa, na noite de sexta-feira (9), em Apucarana, norte do Paraná. A vítima disse que seguia para fazer uma entrega quando foi abordada pela dupla na Avenida Aviação, no Núcleo Habitacional Castelo Branco.

continua após publicidade .

Os dois homens começaram as agressões e avisaram que a vítima estava apanhando por ter feito um gesto ofensivo de mostrar o dedo do meio.

Contudo, uma mulher que acompanhava a cena de violência, defendeu o entregador e afirmou que não era ele e sim outro entregador que fez o gesto.

continua após publicidade .

O trabalhador conseguiu se desvencilhar e pediu ajuda as pessoas que testemunhavam as agressões. Os autores saíram fugiram em uma Ranger Preta que teve a placa anotada pelas testemunhas e posteriormente repassada a polícia que deve tomar as medidas cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News