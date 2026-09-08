Entregador aciona a polícia após cliente se recusar a pagar o pedido em Apucarana
Mulher reclamou da demora, reteve o alimento e cancelou a compra pelo celular. Após a chegada da polícia, ela alegou confusão e fez o repasse do valor
Um entregador por aplicativo foi alvo de xingamentos e sofreu uma tentativa de calote na madrugada desta terça-feira (8), na Rua Bandeirantes, região central de Apucarana. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, registrada inicialmente como estelionato e injúria, após a cliente pegar o lanche, entrar na residência e cancelar a compra direto pelo celular para não efetuar o pagamento.
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De acordo com o relato do trabalhador às autoridades, a confusão começou no momento da entrega do pedido de alimentação. A moradora foi até o portão, demonstrou irritação com a demora no atendimento e passou a proferir palavras de baixo calão contra o entregador. Logo em seguida, ela pegou o produto, trancou-se no imóvel e recusou-se a pagar o valor devido, utilizando o aplicativo para formalizar o cancelamento da compra.
Diante da situação, a equipe da Polícia Militar foi até o endereço e conseguiu fazer contato com a autora. Questionada pelos policiais, a mulher negou as acusações de injúria e justificou que houve apenas uma confusão em relação ao método de pagamento. Na presença da equipe, ela realizou imediatamente a transferência do valor cobrado utilizando o sistema Pix. Como a dívida foi quitada no local, a vítima informou aos policiais que não tinha o interesse em representar criminalmente contra a cliente. Ambas as partes foram orientadas sobre seus direitos e liberadas na sequência.