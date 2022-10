Entrega de medalhas e premiações marca aniversário do 10º BPM; assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Com a realização de uma das maiores formaturas da história, tendo a participação de 12 pelotões, o 10º Batalhão da Polícia Militar comemorou nesta segunda-feira (24) os 45 anos de existência. O evento contou ainda com a entrega de medalhas de mérito, homenagens e entrega da premiação aos vencedores do concurso de fotografia e da prova de tiro policial. Assista no final da matéria.

continua após publicidade .

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, participou da cerimônia ao lado do vice-prefeito, Paulo Sérgio Vital. Também estiveram presentes os prefeitos de Novo Itacolomi, Moacir Andreolla, de Rio Bom, Moisés Andrade, de Cambira, Emerson Toledo, e de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda Filho.

LEIA MAIS: Banda de Música da Polícia Militar se apresenta em Apucarana

continua após publicidade .

Junior da Femac destaca que o 10º BPM abrange 12 municípios em área, com uma população de cerca de 250 mil habitantes. “É uma presença forte em Apucarana e no Vale do Ivaí, com muitas missões cumpridas. Todo o dia o efetivo vai para rua, cumprir a sua missão constitucional de defender a vida das famílias de Apucarana e da região. Fazem isso com muita honra, galhardia e ousadia, com arrojo e espírito de compromisso”, ressaltou Junior da Femac, que falou durante a cerimônia em nome dos demais prefeitos.

O comandante do 10º BPM, tenente-coronel Marcos José Facio, avalia que esta foi uma das maiores cerimônias da história do batalhão. De acordo com ele, o desfile teve a participação de 12 pelotões, entre os quais de cinco colégios cívico-militares, da Guarda Civil Municipal, de alunos dos cursos de formação da Polícia Militar e dos Bombeiros, da Banda da Polícia Militar do Paraná, de veteranos e de policiais da ativa do 10º BPM.

Facio afirma que diversas atividades fizeram parte da programação do 45º aniversário. “Tivemos concurso de fotografia, prova de tiro policial, almoço dos veteranos, apresentação da Banda de Música da Polícia Militar do Estado do Paraná no Cine Teatro Fênix, torneios esportivos e um dia especial para as crianças”, cita o tenente-coronel.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Homem encontrado morto a tiros em Apucarana é identificado; veja

Durante a cerimônia, o ponto alto foi a entrega da medalha de mérito, que foi entregue ao coronel Cezar Kister, comandante do 2º Comando Regional da Polícia Militar, com sede em Londrina. Também foram agraciados com medalha os seguintes agentes:

tenente-coronel Walter João Marques Luiz;

tenente Jair Machado de Lima Junior;

subtenentes Sérgio Lopes Borges e Sérgio Ricardo da Silva;

sargento Edson de Souza;

cabos João Gualberto Caetano Filho, Maicon Estefano Piekny e Thiago Olanczuk Alves;

soldados Jaime Munhoz da Costa, João Rafael de Carvalho, Helmiro Lucas Colla Neto, Djair Valério e Isis Kelly de Hércule Geraldini.





continua após publicidade .

“Também foi feita uma homenagem e a referência elogiosa individual ao sargento Marco Gutierrez, pelos 35 anos de serviço e que no dia 28 de outubro ingressará na reserva remunerada”, completa o comandante do 10º BPM.

Também estiveram presentes na cerimônia o coronel Flábio Meireles Machado, comandante do 30º BIMec, o tenente-coronel Leandro Zotelli, comandante do 11º Grupamento de Bombeiros, o juiz Osvaldo Soares Neto, diretor do Fórum de Apucarana, o procurador Daniel Augusto Cerizza Pinheiro, e o comandante da GCM, Reinaldo de Andrade.

continua após publicidade .





10º BPM

O 10º Batalhão de Polícia Militar foi inaugurado em 24 de outubro de 1977, tendo a sua primeira sede na Rua Clevelândia. No final de 1982, o batalhão foi transferido para sua atual sede. A missão da corporação é realizar a segurança preventiva, ostensiva e repressiva em área que abrange 12 municípios: Apucarana, Jandaia do Sul, Cambira, Califórnia, Kaloré, Marumbi, Marilândia do Sul, Novo Itacolomi, São Pedro do Ivaí, Bom Sucesso, Mauá da Serra e Rio Bom.

Assista ao momento da cerimônia de comemoração aos 45 anos do 10º BPM, que foi acompanhada pela equipe do TNOnline: null - Vídeo por: tnonline





Fonte: Informações da Prefeitura Municipal de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News