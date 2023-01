Entorno da rodoviária e Avenida Itararé ganham luminárias de LED

Da Redação

Com a nova iluminação, a região da rodoviária fica mais segura

A iluminação com a tecnologia LED também está sendo instalada no entorno e ruas próximas ao Terminal Rodoviário Intermunicipal de Apucarana “João Boscardin”. Neste sábado (21), a empresa contratada pela prefeitura iniciou a substituição de um total de 55 luminárias de LED, com potência de 220W.

Segundo o engenheiro eletricista Lafayete Luz, responsável por toda a iluminação pública da cidade, a luminosidade no entorno da rodoviária será muito mais eficiente. “Isso valoriza a região e garante melhor segurança para comerciantes e população em geral”, assinala ele.

O prefeito Junior da Femac diz que os trabalhos também acontecem no fim de semana. “No final de 2022 tivemos um atraso na execução dos serviços em alguns bairros e distrito, devido à falta do material, que é importado”, explicou o prefeito, garantindo que agora os trabalhos estão sendo retomados em ritmo acelerado.

Neste sábado, segundo Junior da Femac, também estão sendo instaladas 56 luminárias de padrão LED, na Avenida Itararé, no Jardim Ponta Grossa. Ele lembra que os trabalhos foram concluídos no Núcleo João Paulo I, a Avenida Rio das Cinzas - que era a última a ser atendida -, os trabalhos estão concluídos com mais 56 luminárias de LED instaladas. “No Pirapó, os serviços devem estar prontos na terça-feira. Estamos retirando as luminárias de vapor de sódio de 70W e, ao mesmo tempo, instalando quatrocentas novas de LED, com potência de 120W”, informa.

