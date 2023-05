Entorno da 'Praça do 28' tem asfalto revitalizado

Da Redação

Pavimentação asfáltica no entorno da “praça do 28”

Toda a pavimentação asfáltica, no entorno da Praça Semiramis Braga, mais conhecida como Praça 28 de Janeiro, foi revitalizada nesta quinta-feira (11). A nova base e o acabamento final com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) foi executado na tarde desta quinta-feira.

Os serviços executados incluem 1.120m² de asfalto novo na Rua Renê Camargo; e mais 1.517² de recape na Rua Benjamin Braga Filho, que contorna toda a praça e o Clube 28 de Janeiro. A próxima etapa é a sinalização horizontal e vertical, incluindo as novas vagas de estacionamento, visando normalizar o tráfego na região.

O prefeito Junior da Femac acompanhou nesta quinta-feira as obras da praça e do seu entorno. Ele pediu a compreensão dos moradores da região, em função dos transtornos causados com a execução das obras, ponderando que em breve tudo estará concluído.

“Estamos mantendo as características originais e, ao mesmo tempo, promovendo uma remodelação. Entre os novos atrativos, estão o “parcão” para pets, ciclovia e pista de caminhada, além de novas calçadas e melhorias na drenagem e iluminação, que será no padrão LED.

O projeto está sendo executado pela Secretaria de Serviços Públicos e Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente. “Todos os serviços de drenagem já foram concluídos e também estão avançadas as obras das novas calçadas”, informa o prefeito Junior da Femac.

Conforme o novo projeto, a Rua Benjamin Braga Filho, que contorna a praça, foi alargada e ganhará dezenas de vagas de estacionamento. Também foi reaberto um trecho de cem metros da Rua Renê Camargo de Azambuja, entre a praça e o Clube 28 de Janeiro, visando garantir mais vagas de estacionamento. Vale ressaltar que este trecho será apenas de passagem, com velocidade limitada a 20km/hr.

Junior da Femac avalia que a “nova praça” irá tornar a região mais agradável e, ao mesmo tempo, valorizar os imóveis. “Tenho certeza que as obras executadas e os novos atrativos irão contribuir para alavancar o desenvolvimento econômico, com novos negócios de profissionais liberais, clínicas e comércio”, pontua ele.

