Entenda como o novo ICMS vai impactar no preço da gasolina

Gasolina vai ficar mais cara com a mudança no ICMS

A última redução no preço da gasolina, autorizada pela Petrobras, durou pouco e o custo do combustível voltará a subir com a mudança no formato de cobrança do ICMS que passa a valer a partir desta quinta-feira (1º). O tributo passará a ser cobrado com uma alíquota fixa de R$ 1,22 por litro o que deve elevar o preço médio do litro do combustível em até R$ 0,22 em todo o Paraná, afirmam economistas.

O economista Rogerio Ribeiro, professor do campus de Apucarana da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), explica que até quarta-feira (31), o imposto era calculado em uma porcentagem do preço, que varia de 17% a 23%, dependendo do estado. “Como cada estado cobra uma alíquota específica, com o valor tornado fixo para todo o território nacional, o impacto será pela diferença do que é arrecadado pelo método da alíquota. No caso do Paraná, a diferença deverá ser em torno de R$ 0,20 a R$ 0,22 por litro”.

A nova regra para cobrança do ICMS valerá para todos os combustíveis, mas o maior impacto será na gasolina. A projeção do economista para Apucarana, é que os preços dos combustíveis fiquem ainda mais caros do que antes da recente queda. “Apucarana tem um dos maiores preços do estado e a queda recente foi praticamente imperceptível”, comenta.

VOLTA DO PIS E COFINS

O governo federal prevê retomar a cobrança integral de tributos federais sobre gasolina e etanol a partir do fim de junho. A medida deve encarecer ainda mais o preço dos combustíveis, afirma o economista. “Em julho teremos outro aumento em torno de R$ 0,32 por litro com a volta da cobrança do PIS e Cofins", analisa o economista.

Uma MP (medida provisória) editada no fim de fevereiro prorrogou por quatro meses a desoneração parcial sobre esses combustíveis, prazo que se encerra em 30 de junho.

“Os preços são livres, porém há um monitoramento. A estimativa é que os preços aumentem em torno de R$ 0,20 por litro, mas pelo histórico do comportamento dos postos de combustíveis pode ser que muitos aumentem bem mais que estes R$ 0,20 por litro. Acredito que alguns irão aumentar mais que os R$ 0,20 por litro para compensar quando tiver a volta da cobrança do PIS e Cofins”, comenta Ribeiro.

GASOLINA pode ficar até R$ 0,25 mais cara em APUCARANA

Pesquisa no aplicativo Menor Preço mostra que o preço mais barato pago no litro da gasolina nesta quinta-feira (1º) custou R$ 5,24 e o mais caro R$ 5,46, em Apucarana. De acordo com o gerente de posto, Vilson Kozan, o valor do produto poderá ficar até R$ 0,25 mais caro nos próximos dias.

“Tivemos um impacto imediato de 25 centavos por litro da distribuidora. Nesse momento somente a gasolina teve alta e não há previsão de alta em outros combustíveis. Acredito que esse valor será repassado ao consumidor final daqui a dois dias”, comenta.

Em Arapongas, o Menor Preço aponta que a gasolina comum foi vendida a R$ 5,25 nesta quinta.

Na opinião do economista Paulo Cruz, professor da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus de Apucarana, apesar da alta imediata, a mudança na cobrança do ICMS pode ser vantajosa a longo prazo. “A fixação de r$ 1,22 para suprir o valor do ICMS, por litro de gasolina é uma forma de padronizar os custos com ICMS em todos os estados do país. Para o consumidor pode ser vantajoso no longo prazo, mas é preciso torcer para que o valor do dólar caia, para impactar no conjunto do preço a favor do consumidor”, analisa.



