Entenda como funciona a gestão de pessoas em empresas; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Fabiele que também atua como coach, destaca a importância da gestão de pessoas

Gestão de pessoas é talvez o principal desafio da administração empresarial. De microempresas a grandes corporações, a relação profissional da equipe é diretamente proporcional à eficiência do trabalho. Esse é o foco da treinadora comportamental Fabiele de Lima, de Apucarana, que atua justamente para fortalecer as relações de trabalho.

continua após publicidade .

A treinadora comportamental, que também atua como coach, destaca a importância da gestão de pessoas dentro das empresas para formar boas equipes e diminuir a rotatividade dos colaboradores. “Falar sobre gestão de equipe hoje é um assunto muito importante. Hoje, dentro das nossas empresas, que são movidas por pessoas, precisamos que essas pessoas estejam capacitadas para fazer determinadas funções”, destaca, reforçando que a importância do processo seletivo. “Muitas vezes, ao se contratar, não há critérios para fazer esse processo e, às vezes, acaba se contratando alguém que não tem perfil para a função. Um dos primeiros pilares que a gente precisa entender sobre gestão de pessoas já começa dentro do processo de contratação, ter o olhar estratégico e analisar para colocar a pessoa certa, no lugar certo. Com uma contratação correta, a pessoa vai gostar do que faz e isso diminui a rotatividade do colaborador”, comenta.

Fabiele também faz um trabalho a respeito do comportamento do empresário. “O colaborador tem muito a dizer, pois eles estão na produção, na linha de frente, na prática. O colaborador vivencia o dia a dia. Hoje, se exige uma nova postura dos líderes. Antigamente o patrão era mais autoritário, mandava e tinha que fazer. Eles precisam assumir essa nova postura, precisam ouvir. Hoje o autoritarismo, mandar e obedecer, acaba com a equipe. Se o patrão não saber conduzir essa nova geração de colaboradores, ele vai perder a equipe, a equipe vai ficar desmotivada. É preciso ter uma liderança mais de troca”, explica.

continua após publicidade .

Fabiele é formada em gestão pública, pós-graduada em gestão empresarial e especialista em gestão de pessoas e desenvolvimento comportamental, também é empresária e coach, pode ser encontrada através das redes sociais. Clique aqui. A profissional falou mais sobre a importância da gestão de pessoas e a entrevista completa você vê abaixo: null - Vídeo por: Reprodução





Siga o TNOnline no Google News