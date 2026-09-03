Entenda a origem do mau cheiro que afeta diversas regiões de Apucarana

Secretaria de Meio Ambiente explica que o uso de esterco orgânico faz parte da preparação do solo para o plantio

Os moradores de Apucarana têm reclamado de mau cheiro em diversas regiões da cidade. A equipe do TNOnline entrou em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de Apucarana (SEMA), que esclareceu as origens do odor.

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De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Leandro Gustavo Pires, o cheiro forte tem relação com a janela de plantio nas lavouras. Foi encontrado na área rural da zona norte, região do Xaxim, um depósito de esterco proveniente de granja de aves, utilizado para tratos culturais como forma de preparação do solo para a próxima safra.

“Eles fazem a distribuição desse esterco, que é um composto orgânico de agricultura regenerativa e faz parte do trabalho dos produtores rurais que optam por usar esse tipo de produto”, explicou o secretário.

Foto: Secretaria do Meio Ambiente de Apucarana (SEMA) Foto: Secretaria do Meio Ambiente de Apucarana (SEMA)

O depósito foi localizado a cerca de 5,7 km da cidade. Entretanto, devido à movimentação de caminhões transportando o material para outros pontos da região, o mau cheiro acaba se espalhando e incomodando a população.

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O secretário ressalta que essa é uma prática momentânea, legal e que não traz nenhum risco à saúde pública. “Logo que o pessoal terminar de espalhar esse esterco nas áreas, o cheiro vai cessar. Podemos dizer que são boas práticas agrícolas, porque você reaproveita esse dejeto e transforma a terra, deixando-a melhor preparada para a produção de qualquer atividade agrícola.”

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Lavoura de feijão, onde foi realizada a prática a cerca de 35 dias atrás. - Foto: Secretaria do Meio Ambiente de Apucarana (SEMA) Lavoura de feijão, onde foi realizada a prática a cerca de 35 dias atrás. - Foto: Secretaria do Meio Ambiente de Apucarana (SEMA)

Período de plantio

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A janela de plantio da safra de soja começa no início de setembro e costuma se encerrar no final de outubro. No entanto, o período pode se estender dependendo da quantidade de maquinários e do tamanho das propriedades.