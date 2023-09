‘Então vem', diz mulher durante tentativa de assalto em Apucarana

Uma funcionária de uma farmácia foi ameaçada com uma faca durante uma tentativa de assalto ocorrida na madrugada desta terça-feira (26), em Apucarana, no norte do Paraná. O estabelecimento fica localizado na Avenida Curitiba, no centro da cidade.

Segundo a vítima, um homem entrou no local de forma suspeita, se agachou, foi até o balcão e disse: “o que eu ganho para não te assaltar e te dar uma facada?”, e mostrou uma faca de serra para a mulher. Ela então afirmou que respondeu o suspeito falando “então vem”.

Depois disso, o homem foi para próximo da porta da farmácia e, momentos depois, saiu correndo em direção a praça da igreja. Ainda segundo os policiais, a vítima disse que o suspeito aparentava estar sobre o efeito de drogas.

Como consta no B.O, o homem foi localizado e abordado pelos agentes momentos depois.

