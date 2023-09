Ensino de língua de sinais completa um ano na rede municipal

O Dia Nacional do Surdo é celebrado anualmente em 26 de setembro. Já o Dia Internacional do Surdo e o Dia Internacional dos Tradutores e Intérpretes são comemorados em 30 de setembro. A Prefeitura de Apucarana empenha-se para garantir a inclusão das pessoas surdas e com implantes cocleares na sociedade. O ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras), por exemplo, completou um ano de implantação no currículo da rede municipal de educação.

“Hoje, todas as nossas crianças, surdas e ouvintes, matriculadas nas turmas de 1º ao 5º Ano, nas 36 escolas municipais, aprendem Libras. O nosso objetivo é formar uma geração melhor que a atual, com pessoas que respeitem mais ao próximo e saibam valorizar as especificidades de cada um", disse o prefeito Junior da Femac.

A secretária de educação, Marli Fernandes, lembrou que os docentes precisaram passar por formação antes da implantação do ensino de Libras no currículo. “Desde 2015, a Autarquia de Educação, por meio do Centro de Apoio Multiprofissional ao Escolar (CAME), e em parceria com o Polo da UAB, oferta cursos de Libras aos seus professores. No ano passado, nós ainda ampliamos o trabalho e passamos a ofertar a formação para toda a comunidade apucaranense", afirmou.

“Nós temos cinco turmas do curso de Libras em andamento, sendo três do nível básico, uma do intermediário e uma do avançado. Aproximadamente cem pessoas estão participando da formação atualmente. Isso é muito gratificante", acrescentou a diretora do CAME, Leia Sofia Viale.

O projeto Libras na Escola é coordenado pela professora do Centro de Apoio Multiprofissional ao Escolar, Patrícia de Jesus Pinto. Dezoito professores ministram as aulas aos estudantes da rede municipal de Apucarana. “Em 2023, a equipe do CAME ainda ganhou o reforço dos professores surdos Gisleine Germuzesque Inácio e Lucas Braga Ribeiro", finalizou a secretária Marli Fernandes.

