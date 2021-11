Ensaio eterniza batalha de apucaranense contra o câncer

Da Redação

Um ensaio fotográfico eternizou a batalha da apucaranense Luciana Gonçalves, de 40 anos, contra o câncer de mama. A sessão de fotos foi realizada no Castelo Castelo Eldorado, localizado em Marilândia do Sul, por Clemilson Nascimento, do Studio Bela Facce, em parceria com a maquiadora Hellen Marzagão.

"Eu gostei demais das fotos. Olhando minha cicatriz me sinto uma vitoriosa. Quem me convidou foi a Hellen. Ela passou por essa experiência com a avó dela. Esse foi um trabalho de conscientização, que tem como objetivo alertar as mulheres sobre realizar exames periodicamente e se prevenir. As fotos ajudam a recuperar a autoestima durante o tratamento da doença", explica Luciana, que aparece em uma das imagens ao lado do esposo Fernando.

A administradora foi diagnosticada com câncer de mama em maio deste ano. Ela passou por exames depois de sentir fortes dores no seio direito. "Fiz a mamografia, mas não apontou nada de diferente. No entanto, quando fiz a ultrassonografia, que mostrou uma suspeita, meu médico pediu para que fizesse uma biópsia. Logo após, ele me deu a notícia que eu mais temia. Estava com câncer", recorda.

Luciana conta que ficou arrasada e não conseguia parar de chorar. "Eu só pensava nos meus filhos, o Vinicius, de 19 anos, e na Emanuelle, de 12 anos. Eu não queria morrer. Fiz a cirurgia e toda a mama direita foi retirada, e até agora, passei por quatro sessões de quimioterapia. Já me sinto vitoriosa e curada dessa doença", acrescenta.

Para a administradora, ficar sem um dos seios e perder o cabelo foi muito difícil no começo. "Foi muito complicado. Chorei muito. Meu cabelo todo caiu. Me olhava no espelho e não reconhecia. Porém, após um período troquei o medo pela fé. Eu só tenho que agradecer a Deus pela minha vida. Além disso, é possível ter qualidade de vida e autoestima", complementa.

