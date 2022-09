Enquanto moradora toma banho, ladrões invadem casa em Apucarana

Da Redação

O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (21/9)

Uma mulher viveu um grande susto. A casa dela, localizada no Jardim Araucária em Apucarana, foi invadida por ladrões enquanto ela tomava banho. A moradora gritou por socorro e os suspeitos, dois homens e uma mulher, fugiram. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (21/9).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o veículo usado na fuga teria apresentado problemas mecânicos, então foi encontrado abandonado na região do Bairro Djalma Mendes. "Um policial de folga percebeu uma situação suspeita na frente da casa, depois, os ladrões correram, saíram com o carro e o PM de folga foi atrás, a nossa equipe foi acionada. No carro estavam dois rapazes e uma mulher, que abandonaram o carro e fugiram correndo. Um deles já foi identificado", explica o Cabo Clodoaldo Ribas.

Conforme o policial, a equipe foi até a casa da vítima e encontrou a mulher bastante assustada. "A mulher contou que estava tomando banho, que os ladrões entraram, então ela gritou. Eles furtaram R$100 e documentos pessoais da vítima. A casa tem segurança e mesmo assim os ladrões não tiveram medo, arrombaram o portão e entraram na casa", disse o PM.





