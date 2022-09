Engenheiro e empresário Clóvis Mareze morre aos 73 anos, em Apucarana

Da Redação

O sepultamento deve ocorrer ainda nesta sexta às 17h

Faleceu nesta sexta-feira (23), aos 73 anos, o engenheiro e empresário Clóvis Candeo Mareze, de Apucarana. Muito conhecido na cidade, ele deixa a esposa Cláudia Pinheiro Mareze, dois filhos, uma neta e diversos amigos.

De acordo com familiares, Clóvis lutava contra um câncer. O velório será realizado na Capela Central, o horário ainda será definido pela família. O sepultamento deve ocorrer nesta sexta, no Cemitério Cristo Rei.

Outro falecimento:

Luto: morre aos 15 anos, Adrian Gomes, de Apucarana

A morte do jovem Adrian Gomes da Rosa, aos 15 anos, gerou grande comoção em Apucarana. O adolescente estava internado em um hospital em Londrina, e de acordo com familiares, faleceu em decorrência de uma aplasia medular.

O jovem tinha mais dois irmãos, um casal, e morava com os avós maternos Dona Vanda Gomes e Dézio no Núcleo da Fraternidade. Ele estava no Colégio Cerávolo. O corpo do adolescente deve chegar na Capela Central de Apucarana por volta das 11h. O sepultamento acontece no sábado (24), no Cemitério Cristo Rei, às 10h.

De acordo com parentes, Adrian era um jovem muito alegre, educado e vai deixar muitas saudades.

