Engenheiro começa como pedreiro em obra de prédio até ser efetivado em Apucarana (PR); veja







O canteiro de obras do futuro Centro Empresarial da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), localizado na esquina das ruas Irmã Eleutéria e Guarapuava, no centro da cidade, se tornou palco de uma mudança de vida para o engenheiro civil Joheder Fhiori Nascimento, de 34 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Ancelotti anuncia nesta segunda (18) os convocados da seleção brasileira para a Copa

Formado em engenharia civil desde 2023, ele não conseguiu ingressar imediatamente na profissão e decidiu continuar trabalhando como pedreiro para sustentar a família. A oportunidade na área veio meses depois, dentro da própria obra onde atuava diariamente. “Eu precisava trabalhar e pagar as contas. Como não tinha vaga na engenharia naquele momento, continuei trabalhando na obra”, conta.

Joheder já atuava na construção civil antes da graduação. Ao longo dos cinco anos de faculdade, conciliou os estudos com a rotina de trabalho e a vida em família. “Comecei a faculdade casado e com uma filha pequena. Depois que me formei, nasceu minha segunda filha. Foi uma caminhada difícil”, relembra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante cerca de um ano e meio após a formatura, ele permaneceu exercendo funções na construção enquanto aguardava uma oportunidade na área de formação. Segundo o engenheiro responsável pela obra, Luiz Antônio Pereira Júnior, o reconhecimento aconteceu pelo desempenho apresentado no dia a dia. “Ele demonstrava liderança, iniciativa e organização no trabalho. Quando surgiu a vaga, foi um nome lembrado naturalmente pela equipe”, afirma.

Atualmente, Joheder atua como engenheiro no prédio de 28 pavimentos da Acia, considerado um dos maiores empreendimentos em construção em Apucarana.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Lis Kato/ TNOnline Foto: Lis Kato/ TNOnline

A obra reúne cerca de 35 trabalhadores que atuam na construção do novo prédio da Acia, entre pedreiros, armadores, mestres de obras, serventes e equipe técnica. A obra segue dentro do cronograma e já se tornou uma das mais emblemáticas da cidade.

Clique aqui e receba as notícias do TNOnline pelo WhatsApp

Lá do alto, a vista alcança pontos conhecidos de Apucarana, como a Catedral Nossa Senhora de Lourdes e o Lago Jaboti, um dos cartões-postais do município. Mas, para Joheder, talvez o cenário mais importante seja outro: o de perceber que a persistência valeu a pena. “Nunca desistir do sonho da gente. O nosso momento chega na hora certa. Não é no tempo que a gente quer, é no tempo de Deus. A gente precisa continuar lutando”, afirma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





Foto: Lis Kato/ TNOnline Foto: Lis Kato/ TNOnline



