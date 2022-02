Da Redação

Engenheiro armado invade casa de ex-cliente de Apucarana

Um homem armado invadiu a casa de um morador da Vila São Carlos, em Apucarana, na madrugada desta terça-feira (15), por volta das 2 horas. A Polícia Militar (PM) foi acionada pela vítima, que informou que o autor é um engenheiro civil, de Arapongas, com quem trabalhou há cerca de um ano. O motivo da invasão, conforme o boletim, foi devido à uma dívida de prestação de serviços relacionada com tubulações de gás.

A vítima disse que estava em casa deitada, quando ouviu alguém batendo palmas e foi verificar. Ao ir até o portão viu que era o conhecido, um homem, de 26 anos. Segundo a vítima, o autor mostrou um revólver e disse que iria matá-lo.

Neste momento, o dono da residência correu para dentro do local e em seguida, o autor pulo o portão e também entrou pelo corredor da casa e começou a quebrar os vidros da janela do quarto e da porta, apontando a arma para a vítima. Com medo, o solicitante deu uma quantia em dinheiro para o autor, que acabou indo embora do local. A vítima foi orientada pelos policiais.