Engavetamento na BR-369 reforça alerta da PRF para perigos de chuva e neblina nas rodovias

Uma colisão envolvendo seis veículos na manhã desta terça-feira (6), na BR-369, entre Apucarana e Arapongas, alerta para o perigo que as condições climáticas adversas representam nas estradas e reforça o alerta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para os cuidados com chuva e neblina. O acidente ocorreu no retorno localizado entre a Facnopar e a Nortox, quando uma carreta cruzou a rodovia e provocou uma sequência de batidas traseiras. O engavetamento envolveu outro caminhão, que chegou a rodar na pista, e quatro carros de passeio, forçando a interdição total das faixas no sentido Arapongas para o atendimento da ocorrência.

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Apesar da gravidade e do número de veículos envolvidos, apenas um homem de 27 anos ficou ferido. O motorista, que conduzia um Volkswagen Gol, sofreu traumatismo cranioencefálico, mas permaneceu consciente durante o socorro, sendo encaminhado na sequência ao Hospital da Providência, em Apucarana.

Diante de cenários como este, a Polícia Rodoviária Federal alerta que a combinação de pista molhada, neblina e acúmulo de sujeira no asfalto aumenta drasticamente o risco de deslizamentos e aquaplanagem. A diminuição da visibilidade e a velocidade incompatível com a via são as principais causas de tragédias neste período. Para evitar que os pneus percam o contato com o pavimento devido ao excesso de água, a orientação fundamental aos condutores é reduzir a velocidade de circulação, não realizar manobras arriscadas ou freadas bruscas e manter uma distância de segurança ainda maior do veículo que segue à frente.

Os cuidados com a manutenção do automóvel também são indispensáveis para uma viagem segura. A PRF orienta que os motoristas transitem sempre com o farol baixo aceso, inclusive durante o dia, para garantir que o carro seja visto por outros condutores. É preciso manter as palhetas do limpador de para-brisas em bom estado, os vidros limpos e desembaçados e os pneus com sulcos em profundidade adequada. Caso o veículo enfrente uma aquaplanagem, a recomendação é segurar firmemente o volante sem virá-lo e tirar o pé do acelerador suavemente, sem frear de forma abrupta, até que a aderência com a pista seja retomada.

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Em situações de chuva muito intensa, a decisão mais prudente é procurar um local seguro e apropriado para estacionar, fora da via de rolamento, e aguardar a melhora do tempo. A polícia adverte que é extremamente perigoso parar no acostamento ou abandonar o veículo na pista durante temporais. Os motociclistas, por estarem mais vulneráveis às intempéries, devem redobrar a prudência, respeitar rigorosamente as leis de trânsito e utilizar roupas impermeáveis. Todos os motoristas também precisam redobrar a atenção em relação a pedestres, áreas alagadas que podem esconder buracos ou falhas mecânicas, e ao surgimento de animais que costumam buscar o calor do asfalto em dias mais frios. Para emergências ou denúncias nas rodovias federais, a PRF atende 24 horas por dia pelo telefone 191.