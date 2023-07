Engavetamento envolve três carros na "Governador Roberto da Silveira"

Outros dois veículos envolvidos no acidente

Um engavetamento na Avenida Governador Roberto da Silveira, em Apucarana, envolveu três veículos na tarde desta sexta-feira (30). Houve apenas dados materiais, sem nenhum ferido.

O acidente ocorreu em frente ao posto de combustíveis. Segundo informações obtidas no local, o motorista de um Citroën Picasso bateu em cheio na traseira de um GM Corsa. Na sequência, o Corsa atingiu um Ford Fiesta.

O motorista do Citroën Picasso, de 57 anos, relatou que tem um problema de visão e que ficou a “vista embaçada”. Os envolvidos no acidente não fizeram boletim de ocorrência. Não houve também necessidade de socorro médico.

OUTRO ACIDENTE

Um motociclista de 34 anos ficou ferido na tarde desta sexta-feira (30) em Apucarana após sofrer uma queda. O acidente foi registrado na Rua Manoel pereira, na entrada do Núcleo Habitacional Afonso Camargo, nas proximidades do antigo Instituto Brasileiro do Café (IBC).

Ele foi atendido por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) com suspeita várias contusões pelo corpo e suspeita de luxação no membro superior.