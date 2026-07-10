Engavetamento envolve quatro veículos no centro de Apucarana
Acidente envolveu um Fiat Argo, Fiat Cronos, um Ford EcoSport e um Volkswagen Gol na Rua Munhoz da Rocha
Um engavetamento envolvendo quatro veículos foi registrado no início da tarde desta sexta-feira (10), na Rua Munhoz da Rocha, no centro de Apucarana. Uma pessoa ficou ferida e precisou de atendimento médico.
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O engavetamento envolveu um Fiat Argo, Fiat Cronos, um Ford EcoSport e um Volkswagen Gol. A condutora do Fiat Argo foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada, com ferimentos leves, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ela reclamava de dores no tórax após o impacto da colisão.
O trânsito ficou parcialmente interrompido durante o atendimento da ocorrência. Um caminhão-guincho foi acionado para retirar os veículos envolvidos. As causas do acidente serão apuradas.
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