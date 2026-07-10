Engavetamento envolve quatro veículos no centro de Apucarana

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Acidente envolveu um Fiat Argo, Fiat Cronos, um Ford EcoSport e um Volkswagen Gol na Rua Munhoz da Rocha

Um engavetamento envolvendo quatro veículos foi registrado no início da tarde desta sexta-feira (10), na Rua Munhoz da Rocha, no centro de Apucarana. Uma pessoa ficou ferida e precisou de atendimento médico.

-LEIA MAIS: Operação Omnis mobiliza PM em Apucarana e resulta em apreensão de drogas e motocicleta

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O engavetamento envolveu um Fiat Argo, Fiat Cronos, um Ford EcoSport e um Volkswagen Gol. A condutora do Fiat Argo foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada, com ferimentos leves, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ela reclamava de dores no tórax após o impacto da colisão.



O trânsito ficou parcialmente interrompido durante o atendimento da ocorrência. Um caminhão-guincho foi acionado para retirar os veículos envolvidos. As causas do acidente serão apuradas.

Receba as notícias do TNOnline pelo WhatsApp. Clique aqui

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





Veículo envolvido na colisão - Foto: TNOnline Veículo envolvido na colisão - Foto: TNOnline





Colisão registrada no início da tarde desta sexta-feira (10) - Foto: Reprodução Colisão registrada no início da tarde desta sexta-feira (10) - Foto: Reprodução



