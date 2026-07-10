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TRÂNSITO

Engavetamento envolve quatro veículos no centro de Apucarana

Acidente envolveu um Fiat Argo, Fiat Cronos, um Ford EcoSport e um Volkswagen Gol na Rua Munhoz da Rocha

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 14:05:37 Editado em 10.07.2026, 14:34:47
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Engavetamento envolve quatro veículos no centro de Apucarana
Autor Colisão registrada no início da tarde desta sexta-feira (10) - Foto: Reprodução

Um engavetamento envolvendo quatro veículos foi registrado no início da tarde desta sexta-feira (10), na Rua Munhoz da Rocha, no centro de Apucarana. Uma pessoa ficou ferida e precisou de atendimento médico.

-LEIA MAIS: Operação Omnis mobiliza PM em Apucarana e resulta em apreensão de drogas e motocicleta

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O engavetamento envolveu um Fiat Argo, Fiat Cronos, um Ford EcoSport e um Volkswagen Gol. A condutora do Fiat Argo foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada, com ferimentos leves, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ela reclamava de dores no tórax após o impacto da colisão.

O trânsito ficou parcialmente interrompido durante o atendimento da ocorrência. Um caminhão-guincho foi acionado para retirar os veículos envolvidos. As causas do acidente serão apuradas.

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Engavetamento envolve quatro veículos no centro de Apucarana
AutorVeículo envolvido na colisão - Foto: TNOnline


Engavetamento envolve quatro veículos no centro de Apucarana
AutorColisão registrada no início da tarde desta sexta-feira (10) - Foto: Reprodução


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