Engavetamento entre três veículos deixa homem ferido em Apucarana

Um engavetamento foi registrado na manhã desta quarta-feira (06), na Avenida Governador Roberto da Silveira, no perímetro urbano da BR-376, próximo à entrada do Núcleo Habitacional João Paulo. O acidente envolveu três veículos, uma Picape Fiat Toro, uma motoneta, jet e Chevrolet Corsa.

Conforme as informações apuradas pela reportagem, o motorista da Picape bateu na traseira da moto que com o impacto bateu na traseira do Corsa, com a primeira colisão o motociclista foi arremessado contra o Corsa.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionado e atendeu a vítima, que teve uma contusão no ombro direito. O homem de 27 anos, foi encaminhado consciente e orientado até o hospital da providência.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito no local não foi afetado já que os veículos ficaram no acostamento da pista.





