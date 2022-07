Enfim, chuva chega em Apucarana na última sexta do mês (29/7)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Enfim, após mais de um mês, a tão esperada chuva chegou em Apucarana, de forma tímida, na manhã desta sexta-feira (29). Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a previsão é de 5 milímetros de chuva, o que não será suficiente para suprir a necessidade do campo.

continua após publicidade .

A última chuva significava registrada em Apucarana foi no dia 17/6. A temperatura já começou a cair nesta madrugada. Na noite de quinta-feira ((28), o Simepar chegou a emitir um alerta que informava as mudanças climáticas em todo Paraná.

Câmeras do site Visite Apucarana, que transmitem ao vivo diversos pontos da cidade, mostram que a rua está molhada, tempo nublado e nas redes sociais, alguns internautas comemoram o 'cheiro de terra'.

continua após publicidade .

O final de semana deve ser gelado. Para sábado (30), a previsão é de 8ºC graus ao amanhecer com máxima 21ºC. O domingo deve registrar 10ºC de manhã e 24ºC à tarde. O final de semana deve ser de tempo estável, pois não existe previsão de chuva.

A semana começa com a presença do sol, e um pouco mais quente, com mínima de 14ºC.

Siga o TNOnline no Google News