Enfermeiros farão ato contra suspensão do piso salarial em Apucarana

Profissionais vão seguir pelo centro logo após os desfiles de Sete de Setembro.

Profissionais da enfermagem organizam duas manifestações nesta em Apucarana, norte do Paraná, contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, que suspendeu, de forma liminar, a lei que estabeleceu o piso salarial da categoria. A primeira será nesta quarta-feira (7), no centro da cidade, e a segunda na sexta-feira (9), em frente ao Hospital da Providência.

De acordo com o enfermeiro Claudio de Jesus da Silva Borges, a reivindicação é pela classe da enfermagem, sem fins políticos, com objetivo de mostrar a insatisfação da categoria com a decisão. Os profissionais se reunião na Avenida Curitiba, em frente ao Supermercado Cidade Canção, por volta das 9 horas e seguirão pelas ruas centrais logo após os desfiles de Sete de Setembro. A expectativa é que aproximadamente 350 profissionais compareçam na manifestação.

“Aproveitando a data queremos mostrar o quanto a enfermagem está unida e, ao mesmo tempo, decepcionada com a atitude das autoridades que dificultam e atrapalham uma conquista da enfermagem que foi batalhada por tantos anos”, comenta o enfermeiro.

O profissional da saúde destaca que a categoria passou a ter maior reconhecimento após atuar na linha de frente durante a pandemia da Covid-19 e, além desse reconhecimento, os profissionais também esperavam uma valorização salarial, além da chance de uma jornada de trabalho menor, para que eles pudessem se dedicar mais a seus familiares.

"Claro que o principal reconhecimento vem do paciente que precisa e recebe nossos cuidados, mas a gente também tem família e queremos trabalhar e trazer o melhor para nossa casa e esse piso ajudaria bastante todos os profissionais. Isso foi tirado da gente. Foi uma rasteira que recebemos como profissionais e principalmente como cidadãos que esperavam por esse reconhecimento que nos foi tirado", comenta - Claudio de Jesus da Silva Borges, enfermeiro

Outra manifestação é organizada pelo Sindicato dos Empregados dos Estabelecimentos de Saúde de Apucarana e Região (SEESSA) na sexta-feira (9), às 15 horas, em frente ao Hospital da Providência, em Apucarana. A mobilização ocorrerá em nível nacional como repúdio a decisão que suspende o piso da categoria.

ENTENDA

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso suspendeu, de forma liminar, a lei que estabeleceu um piso salarial para os profissionais da enfermagem. Ele adiantou que vai solicitar ao presidente da Corte, Luiz Fux, a inclusão do assunto na pauta do plenário para análise de todos os colegas nos próximos dias.

Barroso atendeu a um pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde) e, em sua decisão, concordou com o argumento da entidade sobre os riscos de demissão em massa nos hospitais. O ministro mencionou ainda a redução da qualidade de serviços no setor da saúde, com fechamento de leitos.

"O risco à empregabilidade entre os profissionais que a lei pretende prestigiar, apontado como um efeito colateral da inovação legislativa, levanta consideráveis dúvidas sobre a adequação da medida para realizar os fins almejados", disse o ministro na decisão."

Mais uma das apostas do presidente Jair Bolsonaro neste período eleitoral, o piso nacional de R$ 4.750 para enfermeiros, foi sancionado por ele no início de agosto e começaria a ser pago amanhã. O texto estabelece esse valor para enfermeiros, 70% disso para técnicos de enfermagem e 50%, para auxiliares de enfermagem e parteiras.

