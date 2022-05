Enfermeiros apucaranenses recebem honraria do Coren PR

Da Redação

Os enfermeiros do Hospital da Providência que atuaram na linha de frente do enfrentamento ao Covid-19 Suelen Cristina dos Santos e Wilson Plath Junior receberam o Prêmio Protagonista 2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren PR) representando o trabalho da equipe do Hospital da Providência.

A escolha foi feita através de votação aberta ao público. O Prêmio Protagonista 2021, objetiva premiar e homenagear os profissionais de enfermagem que se destacaram na assistência aos pacientes acometidos pelo coronavírus nos anos de 2020 e 2021. Profissionais de todo o Estado do Paraná, que atuaram na linha de frente no combate à pandemia, puderam participar.

Suelen dos Santos, enfermeira da UTI Covid do Hospital que recebeu esse reconhecimento, conta que foi uma surpresa receber essa notícia. “Eu não esperava ganhar, não sabia que nossa cidade votaria tanto, foi uma surpresa muito feliz”, afirma. “Foi uma sensação muito boa ver o reconhecimento no nosso trabalho, buscamos sempre dar o nosso melhor e esse é o resultado de todo o trabalho em equipe que tivemos durante esses dois anos”, conta o enfermeiro Wilson Plath.

Irmã Renata Tavares, gerente operacional do Hospital da Providência e antes coordenadora do posto exclusivo para atendimento Covid-19, conta que ficou muito feliz de ser representada pelos enfermeiros. “É uma alegria quando todo nosso esforço é reconhecido. Saber que o Hospital da Providência foi homenageado por meio de dois enfermeiros, que representam suas equipes, é ter a certeza que valeu a pena cada batalha vencida durante os dois anos de pandemia”, diz.

Suelen adiciona que se sente representando todos que lutaram durante a pandemia. “Acredito que todos os profissionais de enfermagem merecem essa honraria, todos demos nosso melhor, a gente não trabalha sozinho, então esse prêmio é para todos, não só minha equipe, mas todas. Termos passado por tudo isso já é uma vitória”, concluiu.