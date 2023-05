Enfermeiro apucaranense atuou em missão de socorro aos Yanomamis

Da Redação

No Dia Mundial da Enfermagem (12 de maio), um profissional apucaranense desta área foi homenageado pela Prefeitura de Apucarana e Autarquia Municipal de Saúde. Trata-se do enfermeiro Carlos Eduardo Arruda, lotado no Programa Estratégia de Saúde da Família (ESF). Ele foi convocado e integrou a Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), entre os dias 15 de abril a 03 de maio, numa missão especial de socorro aos Yanomamis.

A missão foi organizada pelo Ministério da Saúde visando socorrer os moradores das terras indígenas dos Yanomamis, em Roraima, região norte do Brasil. A força tarefa segue atuando no local, em favor dos indígenas – incluindo crianças – que sofrem com a desnutrição e doenças provocadas pela presença de garimpeiros, que agora estão sendo retirados da região.

Carlos Eduardo teve apoio da Prefeitura de Apucarana e da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), representada pelo secretário de saúde, Emídio Bachiega; e o médico Odarlone Orente, superintendente da atenção básica.

O prefeito Junior da Femac também apoiou a participação do enfermeiro apucaranense na força tarefa do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele fez questão de destacar a coragem e disposição do enfermeiro que, prontamente, se apresentou para a missão humanitária. “A atuação do Carlos Eduardo honra os apucaranenses, principalmente, pelo socorro a centenas de crianças indígenas”, assinalou Junior.

“Atendi a convocação recebida para esta missão, trabalhando voluntariamente com os Yanomamis. O desafio foi grande, em função das necessidades extremas que os povos dessas comunidades estão passando”, comentou Carlos Eduardo Arruda.

O enfermeiro apucaranense relata que o mais surpreendente durante a missão foram as dificuldades de acesso e as condições que os indígenas se encontravam. “Doenças como malária, tuberculose e desnutrição vem alavancando a mortalidade infantil entre os indígenas, um cenário bem complexo misturando cultura e necessidade urgente de assistência”, avaliou.

O médico Odarlone Orente explica que sempre que há necessidade os profissionais – previamente inscritos para missões -, são convocados para auxiliar em forças tarefas de caráter humanitário. “A Força Nacional do SUS busca voluntários em todos os estados e municípios do Brasil, em favor de comunidades em situação de risco”, informa o médico, acrescentando que a Força Nacional do SUS tem cerca de 40 mil inscritos e, na missão junto aos Yanomamis, um enfermeiro de Apucarana foi um dos convocados.

A declaração do estado de emergência de saúde pública na terra indígena Yanomami está completando 5 meses e segue atuando, priorizando crianças e idosos. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 6 mil atendimentos já foram prestados aos indígenas neste período pela força nacional do SUS.

